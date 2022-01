Bayern Munich vs Gladbach: couverture complète de la Bundesliga 2021/22

Premier match de 2022 et c’est ce à quoi nous devons faire face. Jusqu’à présent, dix joueurs du Bayern Munich ont été testés positifs et Julian Nagelsmann doit remplir l’équipe d’adolescents juste pour faire des chiffres. La nouvelle année ne démarre pas très bien, mais parfois il faut juste y faire face (à moins que d’autres tests positifs n’arrivent, auquel cas le match devra être reporté).

Y compris la pré-saison, Nagelsmann a affronté le Borussia Mönchengladbach à trois reprises alors qu’il dirigeait le Bayern, et n’a pas réussi à gagner une seule fois. Ce serait un bon moment pour lui de commencer à gagner, mais il est difficile de voir comment cela se produira lorsque la plupart des membres de l’équipe seront absents. Pourtant, des choses plus étranges se sont produites dans le football.

Rejoignez-nous ici sur Bavarian Football Works pour toute l’histoire. Nous avons des nouvelles, des mises à jour, des podcasts, des analyses et bien plus encore — pour ce jeu et bien d’autres ! Nous ne ratons jamais un match, alors assurez-vous de tout vérifier.