Bayern Munich vs Hertha Berlin : Compositions, actualités de l’équipe, nouveau poste possible de Leroy Sane, et plus encore !

Avec seulement un match de plus avant le début d’une pause internationale, Julian Nagelsmann espère envoyer son équipe en beauté. Je veux dire, ce n’est pas comme la fin de la saison ou quoi que ce soit, mais la pause internationale de septembre arrive toujours à un moment délicat pour le Bayern Munich, d’autant plus lorsque les joueurs s’habituent à un nouveau manager. Tout élan est tué et vous devez recommencer à zéro.

Le Hertha Berlin a mal commencé la saison (quoi de neuf ?) mais a souvent été une épine dans le pied du Bayern. Les battre pour garder le rythme dans la course au titre donnera au club une bonne base sur laquelle s’appuyer, d’autant plus que le premier match après la pause est contre Leipzig. Nagelsmann a besoin de tous les points qu’il peut obtenir.

Nouvelles de l’équipe

Surtout une bonne nouvelle cette fois, ce qui est une rareté pour ce club. Lucas Hernandez et Benjamin Pavard étaient de retour à l’entraînement mais pas encore à 100%, tandis que Kingsley Coman est revenu de la blessure non divulguée qui l’a tenu à l’écart contre Bremer SV. Manuel Neuer, Robert Lewandowski et Leon Goretzka sont également de retour dans l’équipe après leur exclusion lors du match Pokal en milieu de semaine.

Alors, comment l’équipe s’alignera-t-elle contre Hertha? Eh bien, attendez-vous à ce que Robert Lewandowski et Thomas Muller soient en haut, soutenus par une nouvelle configuration d’ailier. Nagelsmann a admis lors de sa conférence de presse que Leroy Sane semblait plus à l’aise sur le côté gauche du terrain, donc c’est peut-être la première fois que nous voyons LW Sane contre une opposition de qualité en Bundesliga, tout comme il a joué pour Manchester City. A droite, c’est une bataille à trois entre Jamal Musiala, Serge Gnabry et Kingsley Coman. Je dirai que Gnabry l’emporte sur l’ancienneté, mais Musiala est un très bon cri.

Pour le milieu de terrain, le duo de Joshua Kimmich et Leon Goretzka n’est plus à présenter. La plupart des fans pensent qu’ils ont été décevants cette saison, et honnêtement, je suis d’accord. Leur jeu n’est pas aussi précis que sous le règne de Hansi Flick, et il est clair si c’est à cause de leur propre baisse de performance ou d’un problème avec la tactique de Nagelsmann. Je suppose que le match de Berlin nous fournira plus d’informations à digérer.

Pendant ce temps, à l’arrière, Alphonso Davies reviendra probablement à la position d’arrière gauche après s’être reposé en milieu de semaine, tout en étant rejoint par Niklas Sule et Dayot Upamecano à l’arrière central. Avec Pavard toujours pas à 100% en forme, Jopsip Stanisic s’intégrera probablement à nouveau à l’arrière droit. Avec Manuel Neuer reprenant son rôle de gardien, Julian Nageslmann alignera probablement une formation presque complète contre Hertha Berlin.

Voici à quoi cela devrait ressembler :