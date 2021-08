Bayern Munich vs Hertha Berlin: couverture complète de la Bundesliga 2021/22

in

C’est le dernier match avant une trêve internationale, ce qui est toujours une chose délicate à gérer pour un entraîneur du Bayern Munich. Julian Nagelsmann doit battre le Hertha Berlin, mais il doit le faire tout en sachant que ses joueurs seront soumis à un calendrier international épuisant dans les semaines à venir. Les points doivent être pesés par rapport au repos, et choisir un alignement optimal est beaucoup plus difficile que d’habitude.

Heureusement, le Bayern affronte le Hertha qui est dans une mauvaise passe pour le moment, et l’Allianz Arena sera enfin de retour à 1/3 de sa capacité, car le gouvernement de l’État bavarois a autorisé le stade à accueillir jusqu’à 25 000 spectateurs. Cela devrait être un avantage suffisant pour que le Bayern remporte une victoire, mais voyons comment les choses se passent.

