Bayern Munich vs Hoffenheim : Compositions, actualités de l’équipe, rotation pour le Pokal, et plus encore !

Il est ironique que le jour où l’Allianz Arena accueille enfin à nouveau une salle comble, l’entraîneur du Bayern Munich ne sera pas là pour en profiter. Julian Nagelsmann est sur le point de devenir le premier entraîneur de football à domicile alors qu’il cherche à mener son équipe à une victoire sur le TSG 1899 Hoffenheim dans le confort de son foyer. Cela ressemble à un travail pépère, si vous pouvez l’obtenir.

Malheureusement, un entraîneur manquant est le moindre des soucis du Bayern, car l’équipe a également quelques absents clés avant le match. Avec un affrontement du DFB Pokal contre le Borussia Mönchengladbach en milieu de semaine, le Bayern doit équilibrer une rotation saine contre la pression d’obtenir les trois points. Pas grave, non ?

Nouvelles de l’équipe

Sortons d’abord les grandes nouvelles. Selon Nagelsmann, Alphonso Davies et Leon Goretzka n’ont pas encore atteint 100% et ne joueront PAS contre Hoffenheim. Cela se fait en vue du jeu Gladbach, où leurs talents seront certainement nécessaires. En dehors de cela, le Bayern n’a aucune blessure majeure à signaler – tous les joueurs ont été testés négatifs, y compris les cinq mystérieux joueurs non vaccinés de l’équipe.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour la gamme? Eh bien, comme d’habitude, nous pouvons nous attendre à ce que Robert Lewandowski et Thomas Muller démarrent en haut. Le rôle de Muller en tant que joueur-entraîneur devient particulièrement important en l’absence de Nagelsmann, car lui et Dino Topmoller devraient prendre le relais d’un point de vue tactique.

Sur les ailes, attendez-vous à ce que Serge Gnabry commence, étant donné qu’il était sur le banc pour le match de Benfica – et probablement que Leroy Sane joue à nouveau à gauche. Personnellement, je veux voir Jamal Musiala tenter sa chance dans le onze de départ pour changer, mais il semble que Nagelsmann ne considère même pas le jeune comme un ailier et préférerait le faire remplacer par Thomas Muller. J’espère que l’entraîneur reposera Sane et commencera Musiala contre Hoffenheim, mais je ne parierais pas là-dessus.

Quant au milieu de terrain, avec Goretzka absent, Marcel Sabitzer aura une deuxième chance dans le onze de départ pour améliorer sa performance médiocre contre Benfica en Ligue des champions. L’Autrichien a beaucoup à prouver et a une occasion en or de montrer ce qu’il peut faire – il doit vraiment jouer mieux qu’il ne l’a été. Il aura Joshua Kimmich à côté de lui pour l’aider, ce qui facilite toujours les choses pour n’importe quel joueur.

Maintenant, pour la défense – à condition que nous ne voyions pas de bêtises à l’arrière, vous pouvez vous attendre à ce que Lucas Hernandez prenne la place de Davies à l’arrière gauche, avec Dayot Upamecano et Niklas Sule au centre. Benjamin Pavard est le plus susceptible de commencer à l’arrière droit, et restons-en là.

Alors, à quoi ressemble cette gamme? Voici:

C’est un peu dépassé à cause de l’actualité des blessures, mais nous avons fait un aperçu du podcast sur ce match. Voici nos points de discussion :

Comment le joueur du Bayern, Chris Richards, impressionnera les patrons du club dans ce match. Considérations tactiques pour la formation avec Julian Nagelsmann qui devrait rater le match. À quoi pourrait ressembler le XI, de la défense vers l’avant. Pourquoi il est grand temps pour l’entraîneur de lancer Jamal Musiala et de laisser Leroy Sane se reposer. Quelques réflexions finales sur ce que nous voulons voir du jeu.

Comme toujours, nous aimons vos commentaires et apprécions tout le soutien!