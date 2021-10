Bayern Munich vs Hoffenheim: couverture complète de la Bundesliga 2021/22

Le Bayern Munich est en pleine effervescence en ce moment. Après avoir trollé la base de fans en perdant 69 minutes contre Benfica, Julian Nagelsmann prépare sa prochaine magnifique performance en battant son ancienne équipe alors qu’il était assis sur son canapé en train de boire de la bière. Bien sûr, étant donné qu’il s’agit d’un match contre Hoffenheim, les choses pourraient mal tourner très rapidement.

Outre l’entraîneur, le Bayern manquera à Alphonso Davies et Leon Goretzka pour ce match, tandis que Lucas Hernandez se prépare peut-être à jouer son dernier match avant de purger une éventuelle peine de prison. Tout devient très compliqué ici en Bavière, et la menace imminente du Borussia Mönchengladbach dans le DFB Pokal ne calme pas les nerfs.

