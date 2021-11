Bayern Munich vs joueurs non vaccinés : toutes les mises à jour + chronologie

De toutes les choses qui devraient faire dérailler une saison, il n’y avait pas un seul fan du Bayern Munich qui avait des « anti-vaxxers » dans le cadre de sa feuille de bingo 2021. Pourtant, il semble que les Bavarois aient un nombre important de joueurs non vaccinés dans l’équipe – cinq, pour être précis – ce qui est bien plus que la plupart des équipes de Bundesliga et un cauchemar de relations publiques pour le club.

Joshua Kimmich était le premier nom révélé, et depuis lors, nous avons rendu publiques les identités de tous les joueurs non vaccinés du club. Cela a, comme on pouvait s’y attendre, provoqué une énorme controverse et commence à affecter l’équipe sur le terrain, car les stars non vaccinées manquent match après match pendant leur quarantaine.

