Bayern Munich vs Mayence 05 – Avant-première du Bayern Munich

Le Bayern Munich affronte la petite mais puissante Mayence et tentera d’accroître son avance sur le Borussia Dortmund. Bien qu’étant une équipe proche de la relégation la saison dernière, Mayence 05 a eu l’une des meilleures défenses de la Bundesliga et n’a encaissé que 14 buts jusqu’à présent cette campagne. Le Bayern sera un véritable test de ses capacités défensives samedi alors qu’il se rendra à l’Allianz Arena de Munich. Regardez pour entendre mes alignements prévus, mes idées, mes prédictions et plus encore !

Dans cette vidéo, je couvre les compositions attendues, les statistiques intéressantes entre ces deux équipes, quelques attentes tactiques ainsi que mes joueurs à surveiller pour chaque équipe.

