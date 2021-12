Bayern Munich vs Mayence 05: couverture complète de la Bundesliga 2021/22

Le Bayern Munich est de retour en Bundesliga, et seulement trois autres matchs séparent les Bavarois du titre officieux de Herbstmeister ou « Winter Champions » – l’équipe qui est en tête du classement après la première moitié de la saison.

La première équipe à venir est 1. FSV Mainz 05, qui pourrait être la plus forte des équipes restantes. Sous Bo Svensson, ils ont connu leur meilleur début de saison en Bundesliga et semblent même se battre pour une place en Ligue Europa, ce qui est insensé. Nagelsmann sera privé de son milieu de terrain de premier choix composé de Joshua Kimmich et Leon Goretzka, ce qui rend les choses encore plus difficiles pour lui. Une victoire ici est loin d’être garantie.

