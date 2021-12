Bayern Munich vs Mayence : Compositions, actualités de l’équipe, blessures et plus encore !

Des matchs de Ligue des champions peuvent être joués pour l’année, mais la Bundesliga a encore quelques matchs à jouer. Le Bayern Munich veut terminer 2021 sur une bonne note, et il ne reste plus que trois matchs. Celui de demain, contre Mayence, pourrait bien être le plus difficile du lot. Sous Bo Svensson, le courageux petit club rhénan est devenu une force avec laquelle il faut compter cette saison, mettant en place un défi légitime pour les places en Ligue Europa. En fait, ce sera probablement un match plus difficile que Barcelone.

Nouvelles de l’équipe

Joshua Kimmich et Eric Maxim Choupo-Moting sont tous deux absents pour le reste de la saison après avoir subi une infiltration pulmonaire mineure de Covid-19. Il est ironique que ces deux clowns manquent le match contre Mayence, célèbre pour son carnaval. Marcel Sabitzer continue de se remettre d’une blessure au mollet, tandis que Leon Goretzka sera également indisponible en raison de problèmes avec son tendon rotulien. Serge Gnabry, au moins, semble en forme et prêt à repartir.

Alors, comment le Bayern Munich s’alignera-t-il pour le match? Eh bien, Nagelsmann n’a pas beaucoup d’options en dehors d’une version modifiée du onze de départ qu’il a utilisé contre Barcelone. Cela signifie mettre Robert Lewandowski et Thomas Muller en tête, flanqués de Leroy Sane et Serge Gnabry sur les deux flancs. Kingsley Coman, qui avait réalisé de bonnes performances ces derniers temps, aurait besoin d’un peu de repos.

Au milieu de terrain, le double pivot Jamal Musiala-Corentin Tolisso pourrait obtenir une autre sortie, étant donné que Nagelsmann a distingué Tolisso pour des éloges particuliers lors de sa conférence de presse. Ils n’atteindront probablement pas les 90 ans – surtout pas Musiala, qui n’a encore que 18 ans – mais Marca Roca peut être remplacé si nécessaire pour combler le vide.

La défense devrait voir le retour de Lucas Hernandez dans le XI, qui s’est reposé en milieu de semaine par précaution. Il pourrait remplacer Dayot Upamecano dans l’alignement, faisant équipe avec Niklas Sule au centre du parc. Alphonso Davies et Benjamin Pavard devraient pouvoir occuper respectivement les places d’arrière gauche et droit. Manuel Neuer, comme d’habitude, peut être attendu dans le but.

Alors, quelle gamme cela nous donne-t-il? Eh bien voici un aperçu:

Au fait, nous avons un podcast sur tout ce qui concerne le Bayern Munich. Nous n’avons pas pu enregistrer un aperçu de Mayence cette semaine, mais nous avons beaucoup parlé de Nagelsmann et de ses tactiques dans notre épisode principal de cette semaine. Découvrez-le ci-dessous ou sur ce lien!

Nous apprécions tout le soutien!