Bayern Munich vs PSG: alignements, nouvelles de l’équipe, blessures des deux côtés, et plus encore! (Actualisé)

Il est presque temps pour le Bayern Munich de revenir à l’action de la Ligue des champions. Le temps, ils affronteront l’équipe qu’ils ont battue pour remporter le trophée l’année dernière – le Paris Saint-Germain.

Depuis cette finale, les Parisiens ont changé d’entraîneur, et ils entrent dans le match avec un certain nombre de joueurs manquants pour cause de maladie et de blessure. Cependant, ils constituent toujours une équipe formidable avec certains des meilleurs joueurs offensifs au monde. Si vous avez des joueurs comme Neymar et Mbappe, vous ne pouvez pas être sous-estimé – Hansi Flick le sait mieux que quiconque. Cependant, le Bayern manquera son arme principale à Robert Lewandowski, alors que fera l’entraîneur?

Actualités de l’équipe

Les deux équipes entrent dans le match avec un certain nombre de blessures, mais cela donne juste aux entraîneurs une excuse pour être créatifs. Pour Hansi Flick, la question principale sera celle des absences de Lewandowski et de Gnabry.

Théoriquement, Thomas Muller PEUT jouer en tant qu’attaquant, mais ce n’est pas sa position de prédilection et il est plus utile en tant que milieu de terrain offensif. Cela signifie qu’Eric Maxim Choupo-Moting va certainement commencer son deuxième match d’affilée, jouant en tête contre son ancienne équipe.

Pour capitaliser davantage sur «l’ancien effet» (et aussi parce que le Bayern n’a plus beaucoup d’ailiers en forme), Kingsley Coman commencera sur les flancs, avec Leroy Sane à l’extrémité opposée. Le match sera un véritable test de la physicalité et de l’endurance de Sane, car il sera appelé à aider à se défendre contre Neymar tout en jouant également son cinquième match en seulement deux semaines. Vous pouvez remercier Jogi Low pour cela.

Au milieu de terrain, Joshua Kimmich et Leon Goretzka sont dans le même bateau que Sane. Cependant, Flick ne peut pas se permettre de les reposer. Avec le PSG manquant Verratti et Paredes, Mauricio Pochettino a très peu d’options au milieu. Il pourrait bien déplacer Neymar en AM juste pour aider son équipe à mieux contrôler le match. Les matchs à ce niveau sont gagnés ou perdus au milieu de terrain, la bataille pour contrôler le centre sera donc cruciale.

Dans de telles circonstances, le Bayern Munich doit exercer autant que possible son avantage. Cela signifie aller là-bas avec sans doute le meilleur duo de milieu de terrain au monde en ce moment. Josh et Leon sont sans aucun doute fatigués, mais Hansi Flick a besoin d’eux pour produire une autre masterclass. Si le repos est nécessaire, ils devront se reposer contre Union. L’UCL exige tout ce qu’un joueur peut donner.

La ligne arrière est l’endroit où Flick peut avoir quelques surprises prévues – en grande partie parce que c’est la seule zone du terrain où le Bayern a des options. David Alaba et Benjamin Pavard sont presque confirmés, il est donc inutile de débattre de leur inclusion dans le XI de demain. Parlons plutôt de la question la plus intéressante: Lucas Hernandez jouera-t-il?

L ‘ »équipe A » de l’entraînement final était exactement le même XI qui avait débuté contre Leipzig samedi. [Bild] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 6 avril 2021

Alphonso Davies a déjà joué contre le PSG auparavant, et il a fait du bon travail dans des circonstances difficiles lors de la finale de la Ligue des champions l’année dernière. Cependant, la forme du Canadien n’a pas été aussi bonne cette saison et il a eu beaucoup de mal à gérer les mouvements habiles d’Angel Di Maria lors de leur dernière rencontre. Cependant, Davies offre l’élan offensif pour vraiment menacer la droite du PSG, où la perte d’Alessandro Florenzi les rend vulnérables.

En revanche, Lucas est un meilleur défenseur pur que le Canadien, mais il n’offre pas non plus le même impact à l’avenir. Hansi Flick a toujours été un entraîneur courageux, c’est donc le type de jeu exact où je peux le voir opter pour l’option la plus offensive, juste pour faire valoir l’avantage.

Au cas où les gens oublieraient, il l’a déjà fait. Avant la finale de la Ligue des champions, tous les rapports affirmaient qu’Ivan Perisic devait commencer à gauche. Lorsque les files d’attente ont été révélées, c’était Kingsley Coman à la place. Hansi pourrait essayer de refaire les mêmes manigances demain – et s’il se trompe, il y a une autre jambe pour corriger ses erreurs.

Il en va de même pour l’autre choix défensif – Jerome Boateng ou Niklas Sule? Les deux ont disputé la finale l’année dernière, Sule donnant un bon compte-rendu de lui-même après avoir succombé à un Boa blessé. Flick aime le contrôle qu’un couple Alaba-Boateng apporte, mais le rythme de Sule pourrait bien dépasser celui-ci. C’est une façon de jouer – ce n’est pas quelque chose que vous pouvez prédire avec précision. Sule a un entraînement de match plus récent, alors je vais le lui donner.

À tout le moins, nous n’aurons pas de surprises chez le gardien. Manuel Neuer a réalisé une performance de niveau divin la dernière fois que le Bayern a affronté le PSG – il ferait mieux d’en avoir un autre prêt à partir.

Avec tout cela à l’écart, voici notre gamme prévue:

Mettre à jour

Serge Gnabry a le coronavirus. Consultez notre article complet ici. La tâche du Bayern est devenue un peu plus difficile.