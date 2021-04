Bayern Munich vs PSG: couverture complète des quarts de finale aller de la Ligue des champions 2021

Après ce qui s’est passé lors de la finale de la Ligue des champions l’année dernière, le PSG se lèche probablement les lèvres en ce moment. Le Bayern Munich sera sans Robert Lewandowski, tandis que Neymar et Mbappe sont tous les deux en forme et prêts à terroriser la malheureuse ligne arrière des Bavarois.

Espérons que d’anciens joueurs du PSG comme Kingsley Coman et Eric Maxim Choupo-Moting seront à la hauteur de la tâche, car l’ancien effet sera nécessaire. Pendant ce temps, Hansi Flick doit montrer qu’il est prêt pour tout ce que Mauricio Pochettino a prévu, que ce soit une approche offensive ou plus conservatrice.

Cela pourrait finir par être l’un des matchs de quart de finale les plus difficiles que le Bayern Munich ait disputés depuis longtemps.

