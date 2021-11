Bayern Munich vs SC Freiburg: couverture complète de la Bundesliga 2021/22

C’est une bataille entre la 1ère et la 3e place en Bundesliga alors que l’équipe du SC Freiburg de Christian Streich visite l’Allianz Arena. Le Bayern Munich a peut-être trois points d’avance sur ses adversaires à l’approche de cette journée, mais Fribourg n’a pas encore perdu un seul match cette saison.

La dernière fois que le Bayern a disputé un match pour la 1ère contre la 3e place en championnat cette saison, cela s’est terminé par une victoire retentissante 5-1. Cependant, les garçons de Streich sont faits de trucs plus sévères, et ils chercheront à exploiter toutes les faiblesses qu’ils peuvent trouver dans la configuration de Julian Nagelsmann. Nagelsmann doit également penser à la rotation de certains de ses joueurs clés avant la pause internationale, ce qui pourrait certainement être pris en compte dans l’équation.

