Bayern Munich vs Union Berlin: Bundesliga 2020-21 Toutes les mises à jour

Le Bayern Munich traverse quelques semaines difficiles. Avec l’équipe dévastée à cause de la fatigue et des blessures, et le match retour du match contre le PSG se profilant à l’horizon, Hansi Flick a une tâche presque impossible en essayant d’obtenir trois points contre l’Union Berlin.

Lewandowski est blessé. Gnabry dehors. Pavard et Coman sortis. Sain fatigué. Lucas est blessé. Roca est blessé. Costa blessé. Davies suspendu. Et ce n’est même pas la liste complète des blessures! Dans de telles circonstances, qu’est-ce qu’un entraîneur est même censé faire?

Au Bayern, vous devez aller là-bas pour gagner chaque match. Cela est toujours clair. Cependant, chercher à gagner et gagner sont deux choses complètement différentes. Le Bayern montrera-t-il ce courage pour lequel il est connu?

