Bayern Munich vs VfB Stuttgart – Avant-première du Bayern Munich

Le Bayern Munich cherche à étendre son avance sur Dortmund alors qu’il affronte le VfB Stuttgart sur la route mardi. Avec encore plus de joueurs indisponibles pour ce match, Julian Nagelsmann devra chercher d’autres options pour obtenir les trois points à Stuttgart. Cependant, Stuttgart a encore plus de joueurs manquants et a connu des difficultés jusqu’à présent cette saison, mais a remporté deux de ses trois derniers matches. Regardez pour entendre mes idées, les files d’attente prévues, les prédictions et plus encore !

Dans cette vidéo, je couvre les compositions attendues, les statistiques intéressantes entre ces deux équipes, quelques attentes tactiques ainsi que mes joueurs à surveiller pour chaque équipe.

