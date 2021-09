Bayern Munich vs VfL Bochum : Compositions, nouvelles de l’équipe, énigme de la rotation pour l’entraîneur, et plus encore !

Après quelques matchs énormes contre le RB Leipzig et le FC Barcelone, le Bayern Munich peut enfin faire une pause alors que le club entre dans une courte période de matches un peu plus faciles. Le VfL Bochum, nouvellement promu, n’a remporté qu’un seul match cette saison. Julian Nagelsmann est sous pression pour faire tourner son onze de départ après le programme chargé des semaines précédentes, mais il ne peut pas non plus se permettre de perdre des points contre une équipe comme Bochum. Comment le coach va-t-il gérer ce match ?

Nouvelles de l’équipe

La grande nouvelle est évidemment le fait que Kingsley Coman manquera les deux prochaines semaines environ en raison d’un problème cardiaque. Le Français a subi une opération mineure pour corriger une arythmie et ne devrait pas être absent très longtemps, mais il est définitivement exclu du match de demain contre Bochum. Il en va de même pour Corentin Tolisso, qui continue d’avoir des problèmes avec son mollet. A part cela, le Bayern n’a pas de blessures importantes pour le moment.

Il est difficile de prédire qui jouera demain étant donné la nécessité de la rotation, mais supposons que Robert Lewandowski et Thomas Muller débuteront définitivement en tête, Leroy Sane se reposant en faveur de Jamal Musiala et Serge Gnabry. La blessure de Coman jette une clé dans les travaux, mais Sane peut entrer à la 60e minute pour soulager Musiala et garder le temps de jeu global du jeune sous contrôle. Vous ne voulez pas surmener un jeune de 18 ans.

Au milieu de terrain, eh bien… vous savez juste que Joshua Kimmich va recommencer. Le joueur de 26 ans est une machine complète et le mieux que Nagelsmann puisse faire en ce moment est de le remplacer aux alentours de l’heure pour Roca. Marcel Sabitzer, quant à lui, pourrait faire ses premiers pas sous le maillot du Bayern, donnant au nouveau Leon Goretzka un temps bien mérité hors du terrain.

En défense, nous avons encore un autre joueur qui devrait être reposé mais qui pourrait ne pas l’être. Alphonso Davies s’est blessé contre les États-Unis le 5 septembre, mais a tout de même joué des années 90 consécutives contre Leipzig et Barcelone. Compte tenu de la jeunesse de Davies et de ses récents antécédents de blessures, vous espérez que Nagelsmann lui donnera enfin un match complet pour se ressourcer. Lucas Hernandez peut assumer le rôle du Canadien à l’arrière gauche, étant donné qu’Omar Richards travaille toujours sur certaines lacunes de son jeu.

Les défenseurs ont besoin de moins de repos que la plupart des autres joueurs, donc Niklas Sule et Dayot Upamecano devraient être bons pour commencer à l’arrière central contre Bochum. Benjamin Pavard est peut-être reposé pour Josip Stanisic, mais ce sera l’appel de Nagelsmann basé sur l’entraînement – ​​pour l’instant, nous dirons que le Français continuera à obtenir le feu vert en raison de son expérience.

Enfin, vous avez Manuel Neuer, qui n’a pas besoin de repos car il a essentiellement profité d’une sieste de 90 minutes contre Barcelone en milieu de semaine. Il voudra voir un peu plus d’action contre Bochum, mais peut-être pas trop – les draps propres sont toujours importants, après tout.

Voici à quoi nous prévoyons que la programmation pourrait ressembler :

Les Bayern Munich la machine est sur une lancée, et après leur démolition de Barcelone, l’équipe de Nagelsmann cherchera à séparer une équipe de VFL Bochum inférieure à la normale au cours du week-end. Bochum vient de remporter un de ses 4 matches de Bundesliga, tandis que le Bayern Munich se lance dans le match après sa 6e victoire consécutive toutes compétitions confondues, cherchant à s’emparer de la première place du classement de Bundesliga, à condition que Wolfsburg perde des points.

Dans ce podcast, nous présenterons un aperçu du match du Bayern contre Bochum. Voici les principaux points de discussion :

Le “nouveau look” de Nagelsmann Bayern La solidité défensive du Bayern La forme de Bochum avant le match Les joueurs clés de Bochum La composition attendue pour le Bayern et une prédiction du score