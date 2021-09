Bayern Munich vs VfL Bochum: diffusion en direct, fil de l’heure du match, comment regarder

Il est triste que Schalke ait été relégué, mais heureusement, un autre club bleu et blanc du district de la Ruhr est venu prendre sa place. Au VfL Bochum, le Bayern Munich trouve une équipe qui lutte actuellement en Bundesliga, et Julian Nagelsmann se voit offrir l’opportunité parfaite de faire tourner son onze de départ.

Pourtant, ça ne va pas être si facile (ce n’est jamais le cas). Vous vous souvenez de ce dicton sur les animaux acculés ? C’est ce qu’est Bochum, et ils vont presque certainement se battre mieux que Barcelone en milieu de semaine. Je veux dire, ils vont probablement tirer sur le but de Manuel Neuer, pour commencer.

Nagelsmann lancera certainement des piliers de la programmation, comme Robert Lewandowski et Thomas Muller. Cependant, peut-il s’en tirer en laissant reposer quelques-uns de ses joueurs les plus surmenés, comme Joshua Kimmich ou Alphonso Davies ? Quels joueurs de banc sont prêts à passer au niveau supérieur ? Sur qui l’entraîneur s’appuiera-t-il pour passer à travers celui-ci ?

C’est l’heure du Bayern.

Informations sur le match

Emplacement: Allianz Arena, Munich, Allemagne

Temps: 15h30 heure locale, 9h30 HNE

Télévision/diffusion : ESPN+, Trouvez votre pays

