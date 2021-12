Bayern Munich vs Wolfsburg: couverture complète de la Bundesliga 2021/22

Alors que 2021 touche lentement à sa fin, le Bayern Munich est sur le point de terminer une Bundesliga Hinrunde très réussie avec un match final contre Wolfsburg. Beaucoup de choses ont changé au cours de l’année écoulée, mais le fait que le jeu se jouera à huis clos indique que nous sommes peut-être encore à la case départ (à certains égards).

Quoi qu’il en soit, pour le Bayern et Nagelsmann, ce match est l’occasion de terminer le Hinrunde sur une bonne note. L’objectif est d’avoir six points d’avance sur le BVB avant la pause hivernale, et Wolfsburg ne vole pas exactement en ce moment, donc obtenir la victoire est un must. Le match n’ayant lieu que quelques jours après Stuttgart, cela va pousser un peu l’endurance des joueurs, mais ils ont trois semaines de vacances à venir pour compenser. Espérons qu’il n’y ait pas de blessés.

Rejoignez-nous ici sur Bavarian Football Works pour toute l’histoire. Nous avons des nouvelles, des mises à jour, des podcasts, des analyses et bien plus encore — pour ce jeu et bien d’autres ! Nous ne ratons jamais un match, alors assurez-vous de tout vérifier.