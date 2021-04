Bayley confirme que la WWE n’a AUCUN projet pour elle à WrestleMania 37, dit qu’elle a proposé des idées pour l’événement et qu’elle voulait une histoire sans titre

Bayley a été l’une des plus grandes stars de la WWE au cours des 12 derniers mois, quel que soit le sexe.



Sa course en tant que championne féminine de SmackDown était historique et beaucoup diraient que son partenariat avec Sasha Banks a guidé la WWE à travers l’ère du Performance Center de la télévision.

WWE

Bayley était un champion dominant

Cette écrivaine a classé la rencontre Hell in a Cell avec Banks comme le match de l’année 2020, puis elle a également travaillé avec Bianca Belair avant et après sa victoire au Royal Rumble.

Et pourtant, Bayley n’a pas de match pour WrestleMania 37. Même si elle en a une surprise ce week-end, l’un des joueurs les plus précieux de la WWE au cours de la dernière année n’a pas eu une bonne histoire ou une bonne construction et franchement, cela semble criminel.

talkSPORT a eu l’occasion de parler pour rattraper la première triple championne de la couronne féminine et la gagnante du Grand Chelem de l’histoire de la WWE pendant la semaine de WrestleMania et nous avons demandé directement – que se passe-t-il avec Bayley à WrestleMania?!

WWE

Bayley a davantage mis en valeur sa personnalité au lieu de lutter ces derniers mois

«Je ne peux pas vous donner une réponse honnête, mec,» commença Bayley avec un sourire. « Je ne sais pas. Je suis désolé les gars, cela ne s’est tout simplement pas produit.

Lorsqu’on lui a demandé si quelque chose pouvait être ajouté tard pour elle, Bayley a presque gardé espoir.

«Même s’il y avait quelque chose, je ne sais pas si je vous dirais de le gâcher. Mais oui, c’est OK. Je serai ici pendant longtemps. Je pourrais sauter la barricade et voler mon propre moment s’ils ne m’en donnent pas un. Je vais juste le voler.

Compte tenu du mandat de Bayley à la WWE et de son travail, on pourrait imaginer qu’elle est capable de présenter différentes choses et la femme de 31 ans a confirmé qu’elle avait proposé des idées pour WrestleMania 37

WWE

La personnalité du talon a vraiment amené Bayley à un autre niveau

«J’ai proposé des trucs pour ce dernier WrestleMania juste parce qu’il y a eu tellement de cas cette année où les terrains sont passés et il devient plus facile de parler à certaines personnes.

«Mon cerveau a commencé à travailler en développant plus je suis expérimenté [laughs]. Alors oui, il y a toujours des idées comme ça. Je ne sais pas comment cela se passe pour les autres, mais c’est définitivement ouvert.

Avec un total de quatre matchs féminins au cours des deux nuits de WrestleMania, on a l’impression d’avoir de la place pour d’autres histoires féminines en dehors des images du titre. Bayley dit qu’elle voulait une histoire sans titre, mais au lieu de ne pas l’avoir, elle est heureuse pour ceux qui brilleront.

WWE

Sasha Banks et Bianca Belair sont en lice pour le Main Event Night One

«J’aurais aimé avoir un match sans titre à WrestleMania. Juste un type de match rancunier. Quelque chose qui ne signifiait pas plus qu’un titre, mais qui était un peu plus profond qu’un titre. Mais, il y a toujours l’année prochaine.

«Je suis tellement heureuse que plus de femmes soient représentées et je sais que les deux matches pour le titre vont être meurtriers, donc nous ne pouvons pas vraiment être déçus à ce sujet, nous devons regarder le bon côté, je suppose. «

Bayley n’a pas concouru depuis le 19 février à SmackDown. Nous avons demandé à Bayley si elle avait des blessures.

Ni Bayley ni Charlotte Flair ne sont sur WrestleMania pour le moment

«Oh ouais, je vais bien [no injuries]. Je ne suis pas la personne à qui demander [why I’m not being used], copain! »

Donc, si une machine à sous s’ouvrait sur WrestleMania de nulle part, que voudrait Bayley?

«Je mettrais au défi Lita», a déclaré Bayley presque instantanément. «Je voudrais juste crier le petit derrière de Lita. Alors mon enfance pourrait être heureuse et complète.

Ou je sauterais la barricade et j’enlèverais le casque de Michael Cole. Dites-lui de monter sur le ring et nous réglerons le problème une fois pour toutes.

