Bayley dit qu’elle espérait que la WWE maintiendrait la rivalité de Sasha Banks à WrestleMania 37

En 2020, l’union puis la scission de Sasha Banks et Bayley était l’histoire la plus forte de la WWE.

Les deux amis étaient les plus proches des amis avant de devenir des rivaux acharnés plus tard dans l’année, ce qui a conduit à une confrontation à Hell in a Cell.

Sasha Banks et Bayley ont été les MVP de la WWE pendant une grande partie de 2020

Banks gagnerait ce concours et mettrait fin au règne historique de Bayley en tant que championne féminine de SmackDown.

Compte tenu de la beauté de l’histoire, beaucoup avaient espéré que, peut-être, la WWE donnerait enfin à Bayley et à Banks la plate-forme WrestleMania qu’ils méritaient depuis longtemps.

Au lieu de cela, Banks défendra le titre féminin de SmackDown qu’elle a remporté à Bayley contre Bianca Belair et Bayley n’a actuellement aucun plan ou histoire pour WM37.

talkSPORT a eu la chance de parler à Bayley pendant la semaine de WrestleMania et elle nous a dit qu’elle avait espéré que l’histoire avec Banks allait au Show of Shows.

«Ouais, je pensais que ça allait continuer un peu plus», a déclaré Bayley à propos de son histoire avec Banks.

Sasha Banks remporte enfin le titre féminin SmackDown de Bayley

«Mais je suis très, très content de ce match Hell in a Cell. C’était tellement amusant et tellement content d’avoir pu le faire.

«Mais j’aurais aimé que ce soit un peu plus et j’aurais aimé que nous puissions continuer à WrestleMania parce que je pense que c’est là que mon cœur était. J’attendais ça.

Le match Hell in a Cell qu’ils ont eu était un classique instantané. La pression qu’ils avaient pour livrer un classique était également extrêmement élevée, compte tenu de leur travail précédent ensemble.

Bayley a-t-il ressenti cela et à quel point étaient-ils heureux du match?

Bayley et Sasha Banks ont toujours eu une chimie magique

«Nous nous sentions plutôt bien à ce sujet. J’ai ressenti de la pression. Chaque fois que nous avons un match de nos jours, je ressens de la pression parce que chaque fois que nous avons des matchs, tout le monde aime les matchs, alors oui, il y a toujours une pression supplémentaire lorsque je lutte contre Sasha.

«Je pense qu’une petite partie de la pression est venue du fait qu’il s’agissait de son troisième match Hell in a Cell et c’était mon premier. Je voulais donc non seulement qu’il soit à la hauteur de ses matchs passés, mais qu’ils les dépassent et que ce soit son préféré et celui des fans.

«J’étais donc très dans ma tête en essayant de penser à des choses uniques. Sans foule, c’est tellement difficile sans fans là-bas. Je pense que cela aurait été un million de fois mieux si nous avions eu un public en direct.

«Mais je pense que cela m’a poussé à essayer de travailler un peu plus dur parce que vous devez essayer de faire passer l’histoire encore plus.»

Bayley espérait que l’histoire de Sasha Banks pourrait aller à WrestleMania

Dans les coulisses, le match a été unanimement bien accueilli et cela inclut de la part de Vince McMahon.

«Pour être honnête, je ne me souviens pas vraiment des coulisses [laughs]. Je me souviens de TJ [WIlson], qui était notre producteur, il était très, très heureux. Il est toujours si fier de nous.

«Et beaucoup de femmes qui étaient là dans les vestiaires étaient très favorables, donc c’était agréable.

WWE

Une seule des quatre cavalières est en action à ce WrestleMania 37, et c’est Sasha Banks

«Vince dit plusieurs choses», commence Bayley. «Nous allons toujours vers lui après un match ou un segment et il était très content de celui-là.

«Donc je ne me souviens pas vraiment des détails mais il était heureux. Il aurait mieux été, nous nous sommes battus sans raison! [laughs].

