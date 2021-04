Bayley révèle ce qu’elle et Sasha Banks voulaient faire en tant que champions par équipe féminine de la WWE, ce qu’elles n’étaient pas en mesure de faire, y compris une course NXT plus longue

Bayley et Sasha Banks ont été les premières champions par équipe féminine et les livres d’histoire le montreront toujours.

Cependant, la course qu’ils ont eue avec les ceintures ne ressemblait en rien à celle prévue.

Bayley espérait que l’histoire de Sasha Banks pourrait aller à WrestleMania

Les ceintures n’étaient pas réservées pour être importantes. Ils étaient rarement défendus ou reconnus à l’antenne et ce que le couple rêvait de faire avec eux ne s’est pas concrétisé.

Environ 18 mois plus tard, le couple a commencé son deuxième règne avec les ceintures et c’était totalement différent. Bayley et Banks étaient au centre de presque tous les spectacles de la WWE au cours de l’été 2020 et à un moment donné, ils étaient tous les deux champions du monde en même temps que les champions du tag.

Bien que ce soit une course beaucoup plus épanouissante, Bayley a déclaré à talkSPORT qu’il restait encore beaucoup à faire.

«Ouais, et nous n’avons toujours pas pu faire autant que nous le voulions. Mais bien sûr, nous en voulons toujours plus.

Réseau WWE

Sasha Banks et Bayley s’imprègnent du moment de remporter les tout premiers titres par équipe féminine de la WWE

«Mais c’était la course au titre que nous voulions et certainement celle avec laquelle nous pensions que nous nous amusions le plus, nous étions nous-mêmes, nous avons pu les défendre dans NXT, ce qui a ramené Sasha pour un match avec Io Shirai, alors nous avons pu faire les deux. spectacles et c’était tellement amusant.

“Cela a simplement ajouté à nos personnages à l’époque et c’est un très bon moment dans notre carrière, je crois”, a déclaré Bayley.

Alors, que voulaient faire Bayley et Banks?

«Nous aurions simplement aimé les défendre davantage et avoir de vrais matchs de titres. Nous étions prêts à faire des matchs pour le titre féminin RAW, des matchs pour le titre féminin de SmackDown et des matchs pour le titre par étiquette féminin. Nous voulions tout faire! Parce que nous sommes fous [laughs].

WWE

Sasha Banks et Bayley voulaient passer plus de temps dans NXT

«Nous voulions être sur NXT plusieurs fois parce qu’il y a un groupe de filles avec lesquelles nous n’avons pas travaillé là-bas. Nous aurions adoré l’emmener à NXT UK, ce que nous ne pouvions pas car nous ne pouvons pas voyager.

«Mais aussi, je dois être reconnaissant parce que c’était tellement amusant», a noté Bayley.

Peut-être que la meilleure partie de leur course estivale a vu Bayley et Banks se heurter à Asuka et Kairi Sane.

«Ils sont tellement incroyables. De toute évidence très, très talentueux. Asuka est l’une de mes personnes préférées pour lutter. Mais Kairi était géniale aussi et j’ai eu ce match contre elle, je pense que c’était son dernier match.

«Elle est tellement incroyable, c’est quelqu’un que je regarde depuis la Mae Young Classic, donc c’était cool de pouvoir faire ça avec elle», a admis Bayley.

Bayley a pris les choses en main pour aider Sasha Banks à conserver

Au cours de cette querelle, Banks a affronté Asuka avec le championnat féminin RAW en jeu et la fin du match verrait Bayley porter un maillot d’arbitre et compter la victoire de son amie, d’une manière ou d’une autre.

Les fans étaient très perplexes quant au résultat après que cela se soit produit, mais Bayley nous a offert une explication provisoire.

«Je suis comme Billie Kay avec mon CV. Si vous regardez mon CV, je peux aussi être arbitre. Donc, rien de mal à cela. J’essayais juste de faire remporter le championnat à ma fille! Cela ne s’est peut-être pas déroulé comme je le souhaitais, mais cela a quand même fonctionné! Il a toujours fait le travail », a déclaré Bayley.

Bayley est connue pour être l’une des figures les plus encourageantes et les plus encourageantes des vestiaires de la WWE et nous avons demandé à la toute première championne du Grand Chelem féminin de l’histoire qu’elle aimerait voir profiter des fruits de son travail à la WWE.

WWE

Bayley et Sasha Banks méritent toujours leur passage dans un grand PPV

«Je veux toujours voir de bonnes choses pour Tamina parce qu’elle est toujours là, c’est la superstar la plus fidèle que nous ayons. Elle paniquera, quittera ses enfants, montera dans un avion et ira partout où la WWE a besoin d’elle. Remplir, faire un travail, quel qu’il soit. Elle est la meilleure, c’est pourquoi tant de femmes l’admirent.

«Je dis toujours Peyton Royce, Liv Morgan et Ruby Riott. Ils sont tellement incroyables et ils mettent vraiment le temps de s’améliorer sur le ring. Ils aiment tellement la lutte et nous nous connectons en tant que fans de la lutte depuis notre enfance, racontant des histoires depuis leur enfance jusqu’à maintenant.

