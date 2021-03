Baylor O / U 141,5 points ⋆ 10z viral

Après deux rounds complets d’action March Madness, College Basketball revient ce week-end avec le Sweet 16 qui annonce samedi. Avec un champ de jeux réduit chaque jour, cette pièce plongera dans les angles de pari dans chacun des quatre concours. Voici quelques facteurs clés de chaque match à exploiter avant les quatre matchs.

March Madness Sweet 16 Meilleurs paris

État de l’Oregon contre Loyola-Chicago

Une histoire de deux Cendrillon, l’État de l’Oregon a dû gagner le tournoi Pac-12 pour même faire la grande danse. Depuis lors, ils ont détruit le Tennessee et l’État de l’Oklahoma. De l’autre côté, Loyola a remporté son tournoi de conférence, battant par la suite Georgia Tech et l’Illinois de manière spectaculaire pour ouvrir le tournoi. Ici, Loyola est un favori de 6,5 points dans un match avec un total de 125,5 points.

Loyola présente des avantages significatifs par rapport à une équipe de l’État de l’Oregon qui continue de surpasser les attentes. Loyola se classe 22e et quatrième en efficacité offensive et défensive. Pendant ce temps, l’État de l’Oregon entre dans ce concours classé 101e en attaque et 231e en défense. Sur l’année, l’État de l’Oregon tire 35,6% de la gamme 3 points. Depuis le début du tournoi Pac-12, les Beavers ont tiré 42% au-delà de l’arc, indiquant une régression à venir. Pendant ce temps, le meilleur joueur de Loyola, Cameron Krutwig, exploite la principale faiblesse de l’État de l’Oregon avec sa défense intérieure au 239e rang cette saison. Krutwig marque en moyenne 15 points et 6,9 rebonds par match. L’Oregon State abandonne 33,4 rebonds par match, ce qui se classe au 100e rang du pays.

Meilleur pari – Loyola-Chicago -6,5

Accessoire de joueur – Lucas Williamson Plus de 1,5 passes décisives (-156) sur FanDuel.

Williamson projette 2,6 passes et en moyenne 2,1 passes par match. Son taux d’aide de 13% en moyenne pour la saison est tombé à 9% lors des trois derniers matchs de Loyola, ce qui indique une régression positive dans un environnement de jeu compétitif.

Villanova contre Baylor

Après avoir perdu Collin Gillespie pour l’année, Villanova a remporté des victoires à deux chiffres sur Winthrop et le nord du Texas pour avoir la chance d’affronter Baylor dans le Sweet 16. De même, Baylor a mis en déroute Hartford et le Wisconsin avec facilité, se positionnant comme un favori de 7,5 points contre Villanova dans un match avec un total de 141,5 points.

Ce jeu présente un choc dans le rythme de jeu. Villanova compte en moyenne 67,8 possessions par match, tandis que Baylor joue beaucoup plus vite avec 72 possessions en moyenne. Contrairement aux équipes Villanova du passé, les Wildcats ont eu du mal en défense cette saison. Villanova se classe en dehors du top 200 à la fois en défense intérieure et en défense à 3 points. Cela pose un problème majeur contre une équipe de Baylor qui a le meilleur pourcentage de tir à 3 points du pays (41,5%). De l’autre côté, Villanova a en fait été assez efficace sans Gillespie. Cette équipe se classe déjà sixième en efficacité offensive et a marqué au moins 70 points dans quatre de ses cinq derniers matchs sans Gillespie. Baylor a également montré une faiblesse contre des équipes avec un solide tir à 3 points dans le passé. Villanova se classe 77e pour un pourcentage de tir à 3 points (35,8%), avec Justin Moore et Caleb Daniels debout pour exploiter cette confrontation. Moore semble avoir enfin atteint son rythme, renversant une paire de 3 à chacun des trois derniers matchs de Villanova après avoir eu du mal à commencer l’année.

Meilleur pari – Plus de 141,5 points

Accessoire de joueur – Jermaine Samuels Plus de 5,5 rebonds (-142) sur FanDuel

Samuels prévoit 7,1 rebonds et a un taux de rebond de 27% depuis la blessure de Gillespie. Debout 6 pieds 7 pouces, il a au moins sept rebonds dans chacun des trois derniers matchs de Villanova.

Oral Roberts contre Arkansas

Une autre histoire de March Madness Cendrillon, Oral Roberts a éliminé l’état de l’Ohio et la Floride en tant que tête de série n ° 15 dans sa région. D’autre part, l’Arkansas s’est battu après une peur au début de la mi-temps contre Colgate. Par la suite, en déroutant Texas Tech, l’Arkansas participe à ce concours en tant que favori de 11 points dans un match avec un total de 159 points.

La recette parfaite pour une course de Cendrillon, Oral Roberts tire 41,3% de la profondeur (13e) et 81,9% de la ligne des lancers francs (premier). Une équipe extrêmement disciplinée, Oral Roberts a montré son expérience contre ses deux adversaires de premier tour. Cependant, l’Arkansas présente un défi différent. Une équipe qui excelle en défense, l’Arkansas se classe 24e en efficacité défensive. L’Arkansas a également montré sa capacité à limiter le score des meilleures options de l’équipe adverse. Les Razorbacks ont tenu Mac McClung et Jordan Burns à 13 points ou moins lors de leurs deux premiers matchs de tournoi. L’Arkansas joue également à un rythme similaire à Oral Roberts, les deux équipes totalisant en moyenne plus de 74,5 possessions par match. Cependant, le plus grand décalage de tout le match vient avec l’attaque classée 38e de l’Arkansas face à la défense classée 274e d’Oral Roberts.

Meilleur pari – Arkansas -11

Accessoire de joueur – Max Abmas Moins de 26,5 points (-120) FanDuel

Abmas projette pour 21,9 points et a au moins 23 points en trois matchs consécutifs. Cependant, il n’a éclipsé que 26,5 points dans un tiers (neuf sur 27) de ses matchs cette année. La défense classée 24e de l’Arkansas sera son test le plus difficile à ce jour.

Syracuse contre Houston

Syracuse a fait une solide course dans le tournoi de la NCAA après avoir battu l’État de San Diego et la Virginie-Occidentale dans les deux premiers tours. De l’autre côté de la fin de la nuit de samedi, Houston a fait face à une frayeur contre Rutgers en huitièmes de finale mais est maintenant un favori de 6,5 points contre l’Orange.

Du point de vue des paris, une grande partie de ce jeu se résume à des blessures. Syracuse a frustré les équipes au début du tournoi avec sa défense de zone peu orthodoxe. Cependant, Houston joue avec un style qui a posé des problèmes à Syracuse toute la saison. Houston se classe troisième au pays en rebond offensif tout en tirant 35,8% à 3 points (78e). Syracuse se classe 295e pour les rebonds accordés à ses adversaires, tandis que sa zone impose des tirs à 3 points. La plus grande clé du jeu est peut-être Dejon Jarreau, qui a déjà pratiqué avant le match. Aux prises avec une blessure à la hanche, Jarreau a traversé la douleur pour jouer 32 minutes lors du dernier match de Houston. Il approche maintenant de la pleine santé et donne à Houston un avantage supplémentaire à cet endroit.

Meilleur pari – Houston -6

Accessoire de joueur – Buddy Boeheim Moins de 20,5 points (-116)

Boeheim projette pour 15,6 points. Cependant, Boeheim a tiré 56% au-delà de l’arc depuis le début du tournoi ACC. Sa moyenne de saison est de 39,6%, indiquant une régression future.

