Baylor remporte son premier titre national et retire Gonzaga d’invaincu

04/06/2021 à 08:15 CEST

La base-escorte Jared majordome contribué 22 points avec sept passes et est devenu le grand héros de la Ours Baylor, que ce lundi battre les Bulldogs de Gonzaga 86-70 en battant dans le match pour le titre national de basketball universitaire masculin de LA NCAA. Avec Butler, le garde Macio Teague avait 19 autres et le meneur Davion Mitchell en a contribué 15, ce qui a également contribué à la victoire surprise qui a donné aux Bears (28-2) le premier titre national de leur histoire après leur retour dans le Final Four.pour la première fois. en 71 ans.

Les grands perdants ont été les Bulldogs, qui ont non seulement perdu le titre mais aussi le invaincu dans la saison (31-1) et le 35 victoires consécutives dans une rangée. L’équipe de Gonzaga, qui est entrée dans le tournoi « March Madness » en tant que tête de série n ° 1 et a remporté le titre de la région de l’Ouest, n’a pas réussi à devenir la première équipe à remporter le titre de champion et est restée invaincue depuis que l’Indiana l’a fait en 1976 quand elle avait Larry Bird.

Lors de la dernière nuit de la saison, la plus importante et la plus décisive, les Bulldogs, qui avaient apparemment tout synchronisé, ont joué dans leur pire performance, avec un match disjoint et aucun joueur sur la piste du Lucas Oil Stadium à Indianapolis n’a pu pour changer la fortune de l’équipe. Gonzaga avait 51% de tirs sur le terrain, mais a terminé avec 70 points, le plus bas de la saison, après une moyenne de 91,6, le meilleur niveau national, plus de six buts de mieux que toute autre équipe de la Division I.

Suggs, qui a contribué 22 points avec trois passes décisives, cette fois n’a pas réussi à sauver son équipe et a dû se rendre sur le banc tôt après avoir commis deux fautes précoces, laissant son équipe sans sa meilleure arme sur le terrain, alors que les Bears s’entendaient avec 9. -0 avance partielle et en route vers le titre national. Leurs 22 points, dont 15 en seconde période, n’étaient plus décisifs, car le reste de l’équipe n’était toujours pas uni, bien au contraire de ce qui s’est passé avec les Bears qui se sont finalement avérés être la meilleure équipe du tournoi et certains champions mérités.

L’attaquant Corey Kispert n’a pas eu sa meilleure inspiration pour marquer et a terminé avec seulement 12 points et deux 3 points. Le finaliste de l’équipe, Drew Timme, en a également eu 12, mais n’a réussi que sept tirs alors qu’il a eu des problèmes de faute en seconde période et a guéri d’une blessure apparente. Gonzaga n’a frappé que 5 des 17 3, son plus bas total des six matchs du tournoi de la NCAA.

le triomphe surprise des Bears était le même que celui qui avait été vécu la veille lors de la finale de la Basketball féminin, finale quatre avec les Cardinals de Stanford comme nouveaux champions après avoir battu les Wildcats de l’Arizona 54-53, ce qui leur a valu le troisième titre national.