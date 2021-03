Baylor vs Arkansas cotes, choix et prédictions pour le match March Madness Elite Eight ⋆ .

Il s’agit d’un grand match 12-SEC avec une saveur de conférence du sud-ouest.

Le n ° 1 Baylor affrontera le n ° 3 Arkansas dans la finale de la région sud du tournoi de la NCAA lundi. Tipoff est prévu pour 21h57 HE au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis. Le jeu sera télévisé sur CBS.

Baylor (25-2) fait sa troisième apparition à l’Élite Huit depuis 2010 sous la direction de l’entraîneur Scott Drew et cherchera à faire son premier voyage dans le Final Four depuis 1950. Les Bears amènent une offensive parmi les cinq premiers dans le match, mais il était leur défense qui a scellé une victoire 62-51 sur le n ° 5 Villanova samedi dans le Sweet 16.

L’Arkansas (25-6) a gagné par deux points pour le deuxième match consécutif dans un thriller 72-70 avec le n ° 15 Oral Roberts dans le Sweet 16. Les Razorbacks, sous l’entraîneur Eric Musselman, sont dans le Elite Eight pour la première fois depuis 1995.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur les paris sur Baylor contre Arkansas dans le tournoi NCAA 2021, y compris les cotes mises à jour, les tendances et nos prévisions pour le match Elite Eight entre d’anciens rivaux de la conférence.

Cotes Baylor contre Arkansas

Étalement: Baylor -7

Plus / Moins: 149.5

Moneyline: Baylor -295, Arkansas +240

Trois tendances de paris à surveiller

– Baylor a une fiche de 17-10 contre l’écart cette saison. Les Bears ont une fiche de 7-3 contre l’écart lorsqu’ils sont favorisés par moins de 10 points.

– Baylor a une fiche de 8-3 contre l’écart et de 11-0 S / U dans les matchs sans conférence.

– L’Arkansas a une fiche de 4-3 contre l’écart en tant qu’outsider cette saison. Les Razorbacks ont couvert l’écart dans huit de leurs 10 derniers matchs.

Acteurs clés de Baylor

Les Bears ont une zone arrière dynamique dirigée par Jared Butler (16,9 points par match), MaCio Teague (16,0 points par match) et Davion Mitchell (14,2 points par match). Baylor partage bien le ballon; Butler et Mitchell se combinent pour obtenir en moyenne plus de 10 passes décisives par match. Mark Vital (5,7 ppg) et Flo Thamba (3,6 ppg) composent la zone avant, mais Matthew Mayer et Adam Flagler sont des acteurs clés. Ils ont combiné pour 22 points dans la victoire contre Villanova.

Acteurs clés de l’Arkansas

Moses Moody marque en moyenne 17,1 points pour les Razorbacks, mais il n’est pas la seule menace à marquer. L’attaquant Justin Smith (13,9 points par match) est présent à l’intérieur et le garde Jalen Tate a marqué 22 points contre Oral Roberts. Freshman Davonte Davis a frappé le tir gagnant. Les gardes de l’Arkansas peuvent correspondre à Baylor sur le périmètre.

Meilleur match individuel: Mitchell vs Moody

L’Arkansas aura un avantage en hauteur dans la zone arrière pour ce match et le 6-6 Moody est un problème de match sur le périmètre, mais le 6-2 Mitchell, le joueur défensif de l’année des Big 12, est un défenseur difficile du périmètre. Baylor pourrait également utiliser Mitchell sur le 6-6 Tate, qui peut exécuter le point. Mitchell a contenu d’autres menaces de haut niveau cette saison.

Statistiques Baylor vs Arkansas à savoir

Butler est le meilleur buteur des Bears, mais il est de 7 pour 33 (21,2 pour cent) sur une fourchette de 3 points depuis le début du tournoi Big 12. Baylor a 22 pour 69 (31,8% contre 3 sur trois matchs du Tournoi de la NCAA. L’Arkansas est beaucoup moins dépendant des 3, principalement parce qu’il n’est que de 10 pour 42 (23,8%) dans le tournoi. Si tous ces chiffres tiennent, alors ce match sera proche. Si Baylor est chaud, alors l’Arkansas pourrait être en difficulté.

Faire connaissance . . . Davonte Davis

Davis a frappé le coup d’embrayage contre Oral Roberts, mais le recrue des Razorbacks a profité d’un tournoi solide dans l’ensemble. Il marque en moyenne 14,3 points en trois matchs. Davis tire 51,3% du terrain et il peut atteindre le panier depuis l’aile. Il est un autre facteur X sur le périmètre de l’Arkansas.

Prédiction Baylor contre Arkansas

Baylor voudra jouer ce jeu à 70 points. Les Bears n’ont pas perdu cette saison quand ils en permettent moins de 70, et les Razorbacks en ont en moyenne 70 à leurs deux derniers ongles. Baylor a prouvé qu’il pouvait gagner avec sa défense, et il se construira une avance en première mi-temps dans celle-ci. Butler aura sa meilleure soirée de tournage du tournoi. L’Arkansas se ralliera à deux chiffres une dernière fois, mais Baylor clôturera le match sur la ligne des lancers francs.

Score final: Baylor 75, Arkansas 68