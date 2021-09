Bayonetta 3 “dépassera toutes vos attentes”, déclare Hideki Kamiya de Platinum

Image : Nintendo

Pincez-vous – oui, nous avons vraiment eu droit au tout premier regard sur Bayonetta 3 hier. C’est vrai. Il a un gameplay réel. Et détendre…

Ce n’est un secret pour personne que la grande révélation de Bayonetta 3 a été longue à venir – le fait que le jeu ait été annoncé pour la première fois il y a près de quatre ans a même été abordé en s’excusant lors du Nintendo Direct d’hier – donc le voir enfin en action était vraiment le bienvenu.

La première bande-annonce du jeu montrait d’énormes batailles entre des démons de la taille d’un gratte-ciel, ainsi que des combos rapides depuis le sol, et dans un nouveau message partagé aux fans, le directeur exécutif du jeu, Hideki Kamiya, explique que l’équipe peut ” enfin respirer un soupir de soulagement” sachant que les fans ont enfin eu un premier aperçu du gameplay.

Il promet également de “livrer une expérience qui dépasse tout [player expectations]”, ce qui est tout à fait la déclaration. Voici le message de Kamiya dans son intégralité :

Au cours de ces quatre années, je suis sûr que les gens ont eu beaucoup de préoccupations comme « Qu’est-ce qui se passe avec Bayonetta 3 ? » et « Est-ce qu’ils y travaillent vraiment ? » et « Quand allons-nous avoir de nouvelles nouvelles ? » Mais autant que tout le monde veut voir Bayonetta 3 le plus tôt possible, nous avons tous travaillé dessus pour le montrer tout aussi mal, et sans pouvoir entendre les acclamations des fans, nous nous sommes attachés et travaillé pendant quatre ans.

Maintenant, nous avons enfin pu montrer les fruits de notre travail et l’équipe peut enfin pousser un soupir de soulagement, et nous pourrons nous concentrer encore plus sur notre travail. Ça a été quatre longues années pour nous aussi.

Les impressions de tous ceux qui ont vu l’annonce vont certainement nous dynamiser. Il y a encore beaucoup de secrets sur Bayonetta 3, mais pour l’instant, nous aimerions que tout le monde laisse libre cours à son imagination à partir de cette bande-annonce et s’enthousiasme.

Avec Bayonetta 3, je supervise toujours le monde et l’histoire, mais afin de donner une nouvelle vie au jeu, j’ai choisi Yusuke Miyata, un collègue de longue date et de confiance (même s’il peut être un peu idiot) , en tant que réalisateur.