Bayonetta 3 pourrait avoir emprunté un mécanicien à Scalebound, une exclusivité Xbox annulée de Platinum

Les Baïonnette 3 La bande-annonce de Nintendo Direct a commencé comme une scène de Chaîne astrale et a fini par ressembler davantage à quelque chose du projet Xbox action-RPG annulé de PlatinumGames, Échelle.

Pourquoi, pourtant ? Comme l’a souligné l’ancien producteur créatif de Scalebound, JP Kellams sur Twitter – c’est très probablement parce que le directeur de Bayonetta 3, Yusuke Miyata, était le concepteur principal de l’exclusivité Xbox supprimée.

Il poursuit en notant à quel point un mouvement permettant de contrôler les invocations ressemblait également “très similaire à un mécanicien” sur lequel Miyata et son équipe travaillaient à Scalebound.

Oh! Une dernière chose que j’ai oublié de mentionner… Yusuke Miyata était le concepteur principal de Scalebound, et il est super talentueux, et j’ai hâte de jouer à Bayo 3 principalement parce qu’il le dirige. — JP Kellams (@synaesthesiajp) 24 septembre 2021