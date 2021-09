Bayonetta 3 pourrait “partager une fonctionnalité” avec Scalebound, selon un ancien développeur de PlatinumGames

in

Nous ne pourrons jamais jouer Échelle, mais au moins, nous verrons probablement comment certaines fonctionnalités du jeu se seraient déroulées si l’exclusivité Xbox vouée à l’échec n’avait jamais été publiée.

L’ancien producteur principal de Scalebound, Jean Pierre Kellams, a donné un aperçu de la façon dont le développeur PlatinumGames recycle les éléments du jeu condamné et les rend à nouveau pertinents dans Bayonetta 3.

L’ancien employé de PlatinumGames a noté dans un tweet que le directeur de Bayonetta 3, Yusuke Miyata, était le responsable de la conception sur Scalebound à l’époque, et le mécanicien d’invocation était apparemment une grande partie de la façon dont vous contrôliez votre dragon, Thuban, dans le titre qui n’a jamais l’a fait pour libérer.

“Yusuke Miyata était le concepteur principal de Scalebound, et il est super talentueux, et j’ai hâte de jouer à Bayo 3 principalement parce qu’il le dirige”, a écrit Kellams dans un tweet (via VGC).

“Le contrôle de l’invocation ressemble TRÈS à un mécanisme que nous avions dans Scalebound pour contrôler Thuban. Maintenant que j’ai pu revoir la bande-annonce, je suis vraiment excité pour ça.

C’est quelque chose de petit, mais c’est agréable de glaner ces petites informations sur la façon dont les développeurs peuvent utiliser des éléments de jeux annulés dans d’autres projets comme celui-ci – d’autant plus que Scalebound et son développement particulier ont été tellement entourés de secret et de controverse.

Annoncé en 2017, Bayonetta 3 arrivera enfin sur Switch l’année prochaine. Après 1 386 jours, nous avons eu une toute nouvelle bande-annonce pour Bayonetta 3 lors du Nintendo Direct de cette semaine (ce qui fait 3 ans, 9 mois, 2 semaines et 3 jours depuis que le jeu a été révélé le 7 décembre 2017).