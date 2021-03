Baztan et Lourdes se partagent les points après leur match nul 1-1

27/03/2021 à 23:36 CET

Le Baztan et le Lourdes lié à un lors de la réunion tenue ce samedi dans le Giltxaurdi. Le Baztan Il est arrivé au match de bonne humeur après avoir remporté une victoire 2-1 contre le Murchante. Concernant l’équipe visiteuse, le Lourdes Il est venu de battre 3-1 à domicile à CD Fontellas dans le dernier match joué. Après le match, l’équipe Elizondés était en neuvième position, tandis que le Lourdes, pour sa part, est onzième à la fin de la partie.

La première partie de l’affrontement a débuté de manière excellente pour l’équipe Elizondés, qui a profité du jeu pour inaugurer le score avec un but de Lizartza, concluant la première mi-temps avec un score de 1-0.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe Tudela, qui a mis les tables grâce à un but de José à la minute 83, terminant le match avec le résultat 1-1.

Après cette égalité, à la fin du duel le Lourdes il était classé onzième du tableau avec 16 points, occupant une place d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF. Le Baztan, pour sa part, il a été placé à la neuvième place avec 20 points, occupant une position d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF.

Le lendemain, le Baztan jouera contre lui Cirbonero loin de chez soi et Lourdes jouera son match contre lui FC Bidezarra dans son fief.

Fiche techniqueBaztan:Julen, Alvaro, Goñi, Merino, Aguerrea, Mikel, Iñaki Azpiroz, Lizartza, Axel, Astiz et AzpirozLourdes:Basurto, Villafranca, Garcia, Eneko, Garcia, Jose, Izquierdo, Borja, Damián, Maxi et AgudoStade:GiltxaurdiButs:Lizartza (1-0, min.43) et Jose (1-1, min.83)