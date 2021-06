Baztan réalise un match nul contre Beti Onak (1-1)

19 juin 2021 à 00h23 CEST

Le match qui s’est déroulé ce vendredi au Lorenzo Goikoa et qui a affronté le Onak et à Baztan conclu avec une égalité à un entre les deux prétendants. le Beti Onak Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre CD Fontellas à la maison (0-3) et l’autre devant Lourdes dans son fief (4-2) et avait pour le moment une séquence de sept victoires consécutives. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Baztan a dû se contenter d’un nul contre le Corellano. Après le résultat obtenu, l’équipe de Villaves est première après la fin du match, tandis que le Baztan est septième.

La première partie de match a commencé de manière positive pour l’équipe de Villaves, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Jon à la 26e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe Elizondés, qui a égalisé grâce à un but de Axel juste avant le coup de sifflet final, plus précisément dans le 90, terminant le match sur le score de 1-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Manu Gomez, Perez, Raul ilundain, Mikel Borja Oui Manero remplacement Jon Lasarte, Mikel Olleta, Fermin, Izura et Iker, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Urrutia, Axel, Azpiroz, souk Oui Azpiroz, qui est entré par Mikel, Elorza, Lewis, Martinez Oui Dendarieta.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes. Les habitants ont vu l’un d’eux (Jon Lasarte) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu trois cartes, spécifiquement Ibaï, Mikel Oui Allvaro.

Avec ce résultat, le Onak il lui reste 47 points et le Baztan avec 30 points.

Le lendemain, l’équipe de Diego Gaston affrontera Peña Azagresa, Pendant ce temps, il Baztan d’Igotz Garde sera mesuré par rapport Rivière Ega.

Fiche techniqueBéti Onak :Julen Escala Jiménez, Fermin (Raul Ilundain, min.54), David Gaston, Mario Adot, Eguílaz, Ceballos, Izura (Mikel Borja, min.62), Mikel Olleta (Pérez, min.54), Iker (Manero, min. 62), Jon et Jon Lasarte (Manu Gómez, min.46)Baztan :Burguete, Martínez (Zoco, min.73), Goñi, Ibai, Aguirre, Alvaro, Dendarieta (Azpiroz, min.73), Lizartza, Luis (Azpiroz, min.56), Mikel (Urrutia, min.56) et Elorza ( Axel, min.56)Stade:Lorenzo GoikoaButs:Jon (1-0, min. 26) et Axel (1-1, min. 90)