Baztan reçoit la rivière Ega

25/06/2021 à 17h00 CEST

le fleuve voyage ce samedi à Giltxaurdi se mesurer avec Baztan dans leur dixième duel de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 17h00.

le Baztan vient au match avec l’intention d’améliorer leur nombre dans le championnat après le tirage au sort du dernier match joué contre le Beti Onak. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté deux des neuf matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 26 buts en faveur et 43 contre.

Du côté des visiteurs, le Rivière Ega a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui CD Fontellas dans son domaine et le Lourdes à l’extérieur, 6-0 et 2-3 respectivement, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires consécutives au stade Baztan. À ce jour, sur les neuf jeux que le Rivière Ega Dans la deuxième phase de la troisième division, il en a remporté quatre avec un bilan de 41 buts pour et 59 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Baztan ils ont perdu deux fois et ont fait match nul deux fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, donnant aux visiteurs plus d’opportunités que prévu, qui pourraient avoir plus de facilité à gagner. Aux sorties, le Rivière Ega ils ont gagné deux fois en quatre matchs jusqu’à présent, ce qui en fait un adversaire assez puissant à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de BaztanEn fait, les chiffres montrent deux victoires pour l’équipe à domicile. De même, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les fleuveEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière confrontation de cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en avril 2018 et s’est soldée par un résultat de 3-1 en faveur de la fleuve.

Concernant la situation de ces équipes dans la deuxième phase de la troisième division, le Baztan ils devancent l’équipe visiteuse avec quatre points d’avance. L’équipe de Igotz Garde il se classe à la septième place avec 30 points à son tableau de bord. En revanche, les visiteurs ont 26 points et occupent la huitième position du tournoi.