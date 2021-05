Baztan remporte une victoire serrée contre River Ega (1-2)

24/05/2021 à 10:08 CEST

le Baztan a joué et gagné 1-2 match de dimanche dernier dans le Andola. le Rivière Ega Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre CD Fontellas à la maison (1-2) et l’autre devant Lourdes dans son fief (2-1). Du côté des visiteurs, le Baztan perdu par un résultat de 0-3 lors du match précédent contre le Beti Onak. Avec ce bon résultat, l’équipe Elizondés est septième, tandis que la fleuve il est huitième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe Elizondés, qui a fait ses débuts dans la lumière grâce à un but de Astiz quelques minutes après le début du jeu, en particulier à la cinquième minute. Mais plus tard, le Rivière Ega après 14 minutes, il réussit l’égalité grâce à un but de Lorza, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-1 sur le tableau de bord.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour lui Baztan, qui a pris de l’avance grâce à un but de Mikel à 69 minutes, mettant fin à la confrontation avec un score final de 1-2.

L’entraîneur du fleuve a donné accès à Melvin De Jesus, Laparra et Itarte pour Pablo Sarasa, Gorka Oui Laparra, Pendant ce temps, il Baztan a donné le feu vert à Urrutia, qui est venu remplacer Mikel.

Un total de cinq cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Mariano Azcona Oui Paul et carton rouge à Carlos Marco. De son côté, l’équipe visiteuse a été avertie en jaune de Mikel, Alvaro Oui Azpiroz.

Avec ce résultat, le fleuve il obtient 20 points et le Baztan avec 24 points.

Le prochain engagement de la deuxième phase de la troisième division pour le Rivière Ega est contre le Peña Azagresa, Pendant ce temps, il Baztan fera face au Télécharger.

Fiche techniqueRivière Ega:Esparza, Jon Losa, Laparra (Itarte, min 84), Mariano Azcona, Pablo, Gorka (Laparra, min 70), Pablo Sarasa (Melvin De Jesús, min 52), Aitor, Lorza, Mikel Murugarren et Carlos MarcoBaztan:Julen, Ibai, Goñi, Astiz, Aguirre, Azpiroz, Alvaro, Azpiroz, Dendarieta, Mikel (Urrutia, min.78) et LizartzaStade:AndolaButs:Astiz (0-1, min.5), Lorza (1-1, min.14) et Mikel (1-2, min.69)