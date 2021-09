BB King Estate furieux de la biographie affirmant qu’il était stérile

BB Roila succession de ‘s est PISSED …. et appelle BS sur l’affirmation d’un nouveau biographe selon laquelle le musicien légendaire était stérile et qu’il ne pouvait pas avoir engendré ses 15 enfants.

Vassal Benford, président de la succession de BB King, a déclaré à TMZ … la famille est très mécontente de ce qu’ils disent être des inexactitudes farfelues dans une nouvelle biographie non autorisée écrite par Daniel de Visé‘s et surnommé “King of the Blues: The Rise and Reign of BB King”. Il tombe le 5 octobre.

L’auteur lauréat du prix Pulitzer écrit … Les 15 enfants de King avec 15 femmes différentes ne peuvent pas être biologiquement les siens parce que le guitariste était stérile à cause d’un accident dans son enfance et d’une maladie.

L’auteur affirme que des proches – et même le médecin de King – lui ont dit qu’ils ne pensaient pas que King avait des enfants biologiques. L’auteur évoque également l’accident de King alors qu’il avait 12 ans… après qu’une corne de bélier lui ait brisé les testicules. L’auteur affirme qu’il n’y avait pas de médecin dans les environs, donc “les organes mutilés ont été laissés à se réparer eux-mêmes”.

Quant à la maladie… l’auteur affirme qu’on lui a dit que les testicules de King avaient subi d’autres dommages causés par une maladie sexuellement transmissible contractée à la fin de son adolescence.

Benford, cependant, nous dit qu’il a parlé à 3 des enfants de BB… qui pensent tous que les accusations contenues dans le livre sont inexactes et offensantes. Après avoir parlé avec les enfants, Benford dit qu’ils lui ont dit que King n’était PAS stérile dans les années 1950 … quand il avait la plupart de ses enfants. Il s’est marié deux fois mais n’a pas eu d’enfants avec les 2 femmes.

Benford nous a dit que plusieurs des enfants de BB sont définitivement liés biologiquement à lui, mais lorsqu’on lui a demandé de préciser combien d’enfants étaient biologiquement les enfants de BB, il a refusé de répondre.

Néanmoins… on nous dit BB, qui décédé à 89 ans en 2015, considérait les 15 enfants comme SES … indépendamment de leur lien biologique. Benford dit qu’il les aimait profondément.

Pour sa part… Benford dit que le domaine développe un biopic qui décrira fidèlement la vie de BB et la relation avec ses 15 enfants. Il devrait baisser en 2022.

Nous avons contacté l’éditeur de l’auteur, Grove Atlantic, pour commentaires, jusqu’à présent aucun mot en retour.