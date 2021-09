BB King Music Company confirme un partenariat revitalisé avec Gibson

Un certain nombre de nouvelles initiatives ont été annoncées par le BB Roi Music Company, le propriétaire des droits sur la ressemblance et les marques de commerce de la grande figure de proue du blues, pour apporter sa musique et son héritage aux nouvelles générations d’admirateurs.

Au nom du King Family Trust, la société a confirmé un partenariat revitalisé avec la célèbre marque de guitares Gibson pour lancer un nouveau modèle Epiphone le mois prochain, ainsi que le lancement des initiatives BB King Icon Life Legacy. Gibson a également lancé une nouvelle vidéo hommage à BB pour marquer ce qui aurait été son 96e anniversaire le 16 septembre :

Vassal Benford, président de la BB King Music Company, déclare que les initiatives font partie d’un nouveau travail de grande envergure visant à préserver le formidable talent du guitariste. contribution musicale et culturelle. “Ce fut un plaisir de travailler avec l’équipe Gibson pour développer une nouvelle gamme de guitares BB King Signature Lucille”, a déclaré Benford.

«Je suis particulièrement fier de la prochaine nouvelle guitare Epiphone et de la livraison d’une véritable œuvre d’art qui sera largement accessible, éveillant la vie et l’héritage de BB King à de nouveaux artistes. Gibson est un partenaire formidable et ils ont démontré un alignement sincère avec notre mission non seulement de préserver l’héritage de BB King, mais aussi d’exposer de nouveaux artistes à sa musique.

“Ce n’est que le début”, poursuit l’exécutif. « Un film biopic en salle [King of the Blues] est proche de la production, ainsi que la création du BB King Experience en tant que spectacle de tournée et une expérience de résidence à Las Vegas. Nous allons également créer un nouveau catalogue de collaborations musicales avec des artistes contemporains, et plusieurs lignes de nouveaux produits BB King sont en cours de développement. Nous attendons avec impatience le 19 octobre 2021, lancement officiel de la nouvelle guitare Epiphone Lucille avec Gibson, et bien plus encore.

Elizabeth Heidt, vice-présidente de Cultural Influence-Global, Gibson Brands, ajoute : « BB King est une pierre angulaire de l’histoire de la musique de Gibson, et nous sommes honorés de présenter sa musique et son personnage légendaires à un nouveau public. Des guitares Gibson Custom Shop haut de gamme aux modèles Epiphone plus accessibles, nous offrirons de belles guitares à chaque fan pour l’aider à perpétuer son vaste héritage musical.

L’initiative BB King Legacy apportera également une série de nouvelles sorties musicales aux fans nouveaux et existants dans plusieurs genres, créées avec plusieurs artistes contemporains. Ceux-ci peuvent inclure de toutes nouvelles chansons mettant en vedette ses paroles, des remixes et de nouvelles collaborations créées à partir de ses maîtres.

L’initiative BB King Legacy comprendra les éléments suivants et plus encore :

BB King – Roi du blues – Le film ;

Nouvelles sorties musicales dans plusieurs genres ; traditionnel, EDM, hip-hop, country;

BB King Experience Tour 2022;

Chaîne de télévision BB King 24 heures sur le blues ;

série documentaire BB King, interviewant des icônes de l’industrie ;

BB King nouvelles initiatives éducatives;

Agrandissement du BB King Museum à Indianola, MS ;

Merchandising BB King étendu.

Écoutez la liste de lecture BB King Essential de uDiscover Music.