BB King : pour toujours le roi du blues

BB King était le roi incontesté du blues. Cela était dû en partie à son incroyable éthique de travail. Même dans ses dernières années, il donnait encore 100 concerts par an avec sa célèbre guitare qu’il appelait Lucille. En jouant tant de concerts et en continuant à sortir des albums, il a fait découvrir aux gens la musique qu’il aimait et a fait comprendre aux gens que le blues pouvait vous rendre heureux, tout aussi facilement qu’il pouvait vous rendre triste.

Riley B. King est né à Indianola, au fond du delta du Mississippi, en 1925. Il était le fils d’Alfred King et de Nora Ella King. Il a été nommé Riley d’après l’Irlandais qui possédait la plantation sur laquelle ses parents vivaient et travaillaient. « Mon père et M. O’Riley étaient de si bons amis », se souvient BB, « il m’a donné son nom, mais il a laissé le O de côté. Quand je suis devenu assez grand pour le savoir, j’ai demandé un jour à mon père : “Pourquoi m’as-tu nommé d’après M. O’Riley, pourquoi as-tu laissé le O ?” Il a dit que vous n’aviez pas l’air assez irlandais !

Selon BB King, « Chaque fois que vous êtes né dans une plantation, vous n’avez pas le choix. La plantation d’abord, c’est toujours la première. » Mais il ne fallut pas longtemps avant que The Beale Street Blues Boy, comme on l’appelait Riley B. King, ne cherche à changer tout cela. Le fils du métayer s’est d’abord rendu à Memphis en 1946 et est resté avec son cousin Bukka White, mais est rapidement revenu à Indianola pour travailler comme conducteur de tracteur. « Mon salaire, qui était le salaire de base pour nous conducteurs de tracteurs, [was] 22$ et demi par semaine. [That] C’était beaucoup d’argent par rapport aux autres personnes qui y travaillaient », a expliqué King.

Mais la musique appelait. King chantait et jouait de la guitare depuis de nombreuses années à ce moment-là. Inspiré par Sonny Boy Williamson, le jeune Riley est retourné à Memphis en 1948.

L’un de ses premiers professeurs de guitare à cette époque était la légende du blues Robert Lockwood. Dans Deep Blues de Robert Palmer, Lockwood affirme que « l’époque de King était l’apocalypse. J’ai eu du mal à essayer de lui apprendre. Néanmoins, King “a dû auditionner pour Sonny Boy, c’était l’une des chansons d’Ivory Joe Hunter intitulée” Blues of Sunrise “. Sonny Boy travaillait dans un petit endroit appelé le 16th Street Grill à West Memphis. Alors il a demandé à la dame pour qui il travaillait, elle s’appelait Miss Annie, ‘Je vais l’envoyer à ma place ce soir.’ Mon travail était de jouer pour les jeunes qui ne jouaient pas. Le 16th Street Grill avait une salle de jeux à l’arrière, si un gars venait et amenait sa petite amie ou sa femme qui ne jouait pas, mon travail était de les garder heureux en leur jouant de la musique pour qu’ils dansent. Ils semblaient aimer que je joue, alors Miss Annie a dit : « Si vous pouvez trouver un travail à la radio comme Sonny Boy, je vous donnerai ce travail et je vous paierai 12 $ et demi la nuit. Et je vous donnerai six jours de travail, chambre et pension. Mec, je ne pouvais pas y croire.

King a rapidement commencé à travailler pour WDIA, une station de radio locale. «Quand j’étais disc-jockey, ils m’appelaient Blues Boy, le garçon de Beale Street. Les gens m’écrivaient et au lieu de dire le Blues Boy, ils l’abrégeaient simplement en BB ». Sa popularité à Memphis lui a valu la chance d’enregistrer pour Bullet en 1949. Sam Phillips fait entrer BB dans son studio de Memphis Recording Services en septembre 1950.

Le début de la longue carrière la plus réussie de l’histoire du blues

À l’époque, les frères Bahiri de RPM Records visitaient Memphis à la recherche de talents et ont accepté de publier les côtés que King avait coupés avec Phillips. Ces enregistrements n’ont pas réussi à s’accrocher et donc Joe Bihari, le plus jeune frère, est allé à Memphis et a enregistré BB dans une pièce du YMCA le 8 janvier 1951. Lors d’une visite ultérieure à Memphis, Bihari a enregistré la version de BB de “Three O” de Lowell Fulson « Le blues de l’horloge. » Il est entré dans les charts le 29 décembre 1951 et a finalement passé cinq semaines au n ° 1 au début de 1952. Pas tout à fait une sensation du jour au lendemain, mais c’était le début de la longue carrière la plus réussie de l’histoire du blues moderne.

Dans les premières années de son succès, King est resté à Memphis où il était une grande star… mais il n’a pas toujours été la plus grande star sur toutes les scènes. “Nous étions à Memphis à l’Auditorium, Elvis était là à regarder”, se souvient King. « Les interprètes étaient Bobby Bland, Little Milton, Little Junior Parker, Loup hurlant et moi-même. Tout le monde était monté sur scène. Bobby Bland, un homme de scène, il peut déplacer les gens, Little Milton et moi-même, vous savez, nous faisons ce que nous faisons, mais nous ne pouvions pas déplacer la foule rapidement comme Bobby Bland. Nous avions joué et maintenant Howlin’ Wolf est en place et les gens deviennent fous. Milton dit : ‘Il se passe quelque chose là-bas.’ Junior Parker dit : « Voyons ça. Alors Wolf fait ‘Spoonful’, maintenant nous sortons et il est à genoux, rampant sur le sol. Les gens devenaient fous, alors finalement nous avons compris ce que c’était ; le siège de son pantalon était cassé ! Et toutes ses affaires traînent !

L’origine de Lucille

Une nuit, alors que BB jouait dans un club de Twist Arkansas, il y a eu une bagarre et un poêle a été renversé, ce qui a mis le feu au bâtiment en bois. Le groupe et le public se sont précipités dehors avant que King ne réalise qu’il avait laissé sa guitare bien-aimée à 30 $ à l’intérieur. Se précipitant dans le bâtiment en feu, il a réussi à récupérer sa guitare – même s’il a failli mourir dans le processus. La bagarre en club ? Tout était à cause d’une femme nommée Lucille, c’est ainsi que la guitare de BB tire son nom. Chacune des quelque 20 guitares Gibson sur mesure que King a jouées au cours de cette carrière s’appelait Lucille.

Tout au long du temps que King a enregistré pour RPM, il a produit coup après coup, en tête du classement R&B trois fois de plus. Il a quitté RPM pour le Kent à la fin de 1958, un arrêt qui a duré une grande partie des années 60. Bien qu’il n’ait plus jamais dominé les charts R&B, il a eu beaucoup de succès. Sa douce voix teintée de gospel couplée à sa brillante sélection de cordes simples s’est avérée une combinaison irrésistible.

« J’essaie de faire comprendre aux gens que nous sommes le gardien de notre frère ; rouge, blanc, noir, marron ou jaune, riche ou pauvre, nous avons tous le blues. – BB Roi

Découvert par la jeune fraternité rock

À la fin des années 1960, King, comme beaucoup de ses collègues guitaristes de blues, a été « découvert » par la jeune fraternité du rock blanc. Cela a donné un véritable élan à sa carrière commerciale. En 1970, « The Thrill is Gone » est arrivé au troisième rang des charts R&B. Il est également passé au Hot 100 et est devenu son plus gros succès lorsqu’il a atteint le n ° 15. En 1969, il a visité l’Europe pour la première de nombreuses visites; public, bien conscient de l’influence de la légende sur Eric Clapton, Peter Green, et al., l’ont volontiers accepté. Une bonne partie de cette estime était basée sur l’album Live At The Regal de King, enregistré en 1964. « Eh bien, BB était comme un héros », a expliqué Mick Fleetwood. “Le groupe? Vous écoutez la façon dont ce groupe swingue sur Live at The Regal, c’est comme un rouleau compresseur.

Une grande partie du succès de King peut être attribuée à ses spectacles en direct. Il était l’un des artistes live les plus travaillants, jouant 250 à 300 dates par an, même dans certaines de ses années de vaches maigres. Il avait aussi le don de garder ses groupes ensemble. “Les gars ne sont pas seulement de grands musiciens, ils me sont fidèles, je leur suis fidèle, et nous nous réunissons et passons un bon moment”, a déclaré King en 2000. “Tout le monde est avec moi depuis longtemps, mon défunt batteur, Sonny Freeman était avec moi environ 18 ans et maintenant mon trompettiste senior est avec moi depuis 21 ans et tout le monde, sauf un, est avec moi depuis plus de 10 ans.

En 1969, King fit une tournée en Amérique avec le Pierres qui roulent. Selon Bill Wyman, “Nous avions l’habitude d’aller sur la scène latérale et de regarder BB jouer. Il avait un groupe de 12 musiciens et ils étaient de brillants musiciens. La chose qui m’a toujours stupéfié dans son jeu était la façon dont il le martelait et ensuite il se réduisait à un murmure. Il n’y avait que le silence à l’endroit, on pouvait entendre une mouche voler. Il commençait soudainement à le construire jusqu’à un grand point culminant, c’est ce que j’aimais dans son jeu, les dimensions de sa musique.

L’ancien homme d’État du blues

En 1988, l’année suivant son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame, King a travaillé avec U2 sur leur album Hochet et bourdonnement. Sa performance sur “When Love Comes to Town” a prouvé qu’il l’avait toujours, même à 63 ans. Ce n’était pas la première fois que King jouait avec d’autres. Les collaborations notables incluent The Crusaders, Diane Schuur, Alexis Korner, Stevie Winwood, et Bobby Bland. En 2001, King et Eric Clapton ont remporté un Grammy Award pour l’album Riding With The King.

Peut-être l’un de ses meilleurs albums, cependant, était un disque hommage. Comme beaucoup de ses contemporains, King s’est inspiré de Louis Jordan. Pendant de nombreuses années, King a parlé de vouloir enregistrer un album du matériel du légendaire chef d’orchestre. En 1999, il l’a finalement fait, reconnaissant sa dette envers Louis et célébrant le «roi des jukebox». Le titre de l’album, à juste titre, était Let the Good Times Roll, une chanson que King utilisait pour ouvrir ses concerts pendant des décennies.

L’héritage de BB King

La grande habileté de BB King était de faire sortir le blues des marges et de l’intégrer au courant dominant de la musique américaine. Il a pris la musique qu’il a entendue étant enfant, l’a mélangée et l’a associée à une variété déconcertante d’autres styles, et a finalement contribué à faire entrer le blues dans l’ère numérique. Son héritage pèsera lourd sur la musique pour les années à venir.

