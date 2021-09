Photo de David S. Bustamante/Soccrate/.

Nous attendons avec impatience le grand match de ce week-end avec Robbie Dunne.

Cette semaine sur le podcast Barca Blaugranes, j’interviewe Robbie Dunne de Into the Calderon, Nous parlons de l’Atletico Madrid avant leur affrontement avec Barcelone la semaine prochaine et plongeons dans la relation étrange des fans de l’Atletico et d’Antoine Griezmann.

