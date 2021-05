Cette semaine, sur le podcast Barca Blaugranes, je discute du match incontournable de Barcelone en Liga avec l’Atletico Madrid. La course au titre de la Liga est en suspens et le Barça a besoin d’une victoire après une déception contre Grenade. Je discute aussi un peu de Neymar et d’Ansu Fati.

Podcasts Apple, Spotify, Google Podcasts, et plus ici.