BB Stock: BlackBerry est une holding étonnamment diversifiée du secteur technologique

Il est certainement possible que certains Reddit les commerçants ont ciblé La mûre (NYSE :BB) pour une courte pression dans le passé. Cette histoire est en cours, car les utilisateurs des médias sociaux pourraient à nouveau augmenter les actions BB à un moment donné cette année.

Source : Paul McKinnon/Shutterstock.com

Si vous prenez une position sur les actions BlackBerry pendant un ralentissement, vous pourriez bénéficier d’une future vente à découvert. Pourtant, ce n’est pas la seule raison de prêter attention à ce stock particulier.

Il est loin l’époque où BlackBerry n’était qu’un fabricant de téléphones avec de petits claviers. De nos jours, les traders d’actions BB devraient se renseigner sur les incursions de l’entreprise dans plusieurs sous-secteurs technologiques.

Après avoir fait preuve de diligence raisonnable, vous constaterez peut-être que l’ajout d’actions BlackBerry peut diversifier votre portefeuille – et les commerçants de médias sociaux sont invités à laisser leurs mèmes à la porte.

BB Stock en un coup d’œil

Voici la partie ironique. Aussi féroces que soient les courtes compressions de 2021, elles ne sont rien comparées au rallye des années 2000.

De 2002 à 2008, l’action BB est passée de 2 $ à plus de 130 $. Cela montre à quel point ce stock pourrait potentiellement augmenter – même si je ne compterais pas sur lui récupérer 130 $ de sitôt.

Cette année, en janvier, les traders de Reddit se sont apparemment affirmés alors que les actions BlackBerry sont passées de 7 $ à un sommet de 28,77 $ en 52 semaines. Cependant, en mai, le cours de l’action a reculé à 8 $.

C’est un excellent exemple de la difficulté de profiter des cycles de battage publicitaire. Votre timing doit être excellent, de peur que vous ne soyez pris du mauvais côté du commerce.

Avance rapide jusqu’au 7 juin et le prix de l’action BB était d’environ 11,50 $. Ce n’est pas nécessairement un prix plancher, mais il y a de la place pour courir et la prochaine cassure pourrait avoir lieu dans un proche avenir.

Valeur de déverrouillage

Le 24 juin 2021 a été un jour charnière car c’est à ce moment que BlackBerry a publié ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2022.

La réaction du marché a été ho-hum. Cependant, un regard lucide sur les données suggère que BlackBerry se porte très bien.

Les analystes de Wall Street s’attendaient à ce que BlackBerry annonce une perte de 5 cents par action, ainsi que des revenus de 171,3 millions de dollars.

Sur une base ajustée, la société a annoncé une perte de 5 cents par action, ce qui était conforme aux prévisions des analystes. Donc, il n’y a rien de mal à cela.

De plus, BlackBerry a enregistré 174 millions de dollars de revenus trimestriels, dépassant ainsi les attentes de Wall Street.

Ce n’était pas un record de revenus, mais cela devrait suffire à apaiser les inquiétudes de tout sceptique.

Il convient également de noter que BlackBerry serait en pourparlers pour vendre son portefeuille de propriété intellectuelle.

De toute évidence, l’analyste de Canaccord Genuity, Michael Walkley, considère cela comme une opportunité potentielle pour BlackBerry de consolider sa position de capital.

« Si la direction parvient à un accord pour vendre l’activité de licence, nous pensons que cela pourrait aider à libérer de la valeur et fournir une injection de capital pour stimuler la croissance accélérée des logiciels et des services », a expliqué Walkley.

Prendre un virage

De plus, il y a un autre point que les investisseurs ne devraient pas manquer.

Walkley a affirmé que « la direction de BlackBerry a créé une stratégie à long terme convaincante et que l’entreprise prend le virage vers des tendances plus fortes ».

Quelles seraient ces tendances ? Je ne peux pas lire dans l’esprit de Walkley, mais il existe des segments de marché axés sur la croissance auxquels BlackBerry s’adresse efficacement.

Ceux-ci sont évidents dans les données fiscales trimestrielles de l’entreprise. Par exemple, au cours du premier trimestre de l’exercice 2022, BlackBerry a généré 43 millions de dollars de revenus dans le segment IoT (Internet des objets) de l’entreprise. Non seulement cela, mais BlackBerry a réalisé des revenus totalisant 107 millions de dollars dans le segment de la cybersécurité de l’entreprise.

En ce qui concerne le segment IoT, le président exécutif et PDG de BlackBerry, John Chen, est “satisfait de la forte progression du secteur automobile, malgré les vents contraires liés à la pénurie mondiale de puces”.

Et concernant le segment de la cybersécurité, Chen a noté que BlackBerry “a annoncé deux nouveaux lancements de produits importants dans le cadre de notre stratégie XDR – BlackBerry Gateway et Optics 3.0”.

Les plats à emporter

Vous pouvez échanger des actions BB comme cible possible à court terme si vous le souhaitez. Sachez simplement que cette stratégie comporte des risques.

Alternativement, vous pouvez envisager une position dans BlackBerry comme un pari sur plusieurs tendances du marché technologique.

C’est une stratégie qui a du sens, des mèmes ou pas de mèmes.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d'InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

