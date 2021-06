BB Stock est précieux non seulement à cause des mèmes, mais à cause de la technologie

in

Cela fait très longtemps que La mûre (NYSE :BB) était un fabricant de téléphones dominant. Au cours des dernières années, la société s’est concentrée sur différents domaines technologiques – et pourtant, de nombreux commerçants ne connaissent les actions BB que comme des actions de haut vol.

Il n’y a rien de mal en soi à Reddit et Robin des Bois commerçants s’accrochant à BlackBerry. Mais une stratégie d’investissement complète n’implique pas seulement de courir après les tendances boursières.

Il est beaucoup plus important d’examiner ce que fait l’entreprise pour faire progresser ses activités et rester compétitive. En d’autres termes, les investisseurs avertis devraient regarder au-delà du potentiel de short squeeze des actions BB.

Heureusement, il n’est pas difficile de trouver des preuves que BlackBerry poursuit toujours des voies innovantes vers des solutions technologiques plus puissantes et sécurisées.

BB Stock en un coup d’œil

Certes, les énormes rassemblements de 2021 dans les actions BB ont des « actions mèmes » écrites partout.

Avant cette année, le stock restait généralement près du niveau de 5 $. Il y a eu une augmentation à 8 $ en décembre, mais c’était mineur par rapport à ce qui allait arriver.

Janvier a été un mois fou alors que l’action BB a atteint un sommet de 28,77 $ en 52 semaines pour un gain multi-bagger. Cependant, ce rallye n’a pas pu être maintenu très longtemps.

Le 13 mai, le cours de l’action était redescendu à 8 $, près de son niveau de décembre 2020. Mais ensuite, il se rechargeait pour le deuxième rallye boursier.

Cette montée en puissance a commencé fin mai et a culminé avec un bond de l’action BB jusqu’à 20,17 $ le 3 juin.

Avec le prix de l’action à 14 $ et le changement le 11 juin, les commerçants obsédés par les mèmes attendent le prochain mouvement.

Peut-être devraient-ils envisager de se concentrer plutôt sur ce que fait l’entreprise. Il y a en effet des raisons d’investir dans BlackBerry qui n’ont rien à voir avec les mèmes.

Zéro confiance pour une meilleure sécurité

Récemment, BlackBerry a dévoilé non pas un mais deux produits nouveaux et passionnants.

Le premier est une solution de détection et de réponse aux points de terminaison (EDR) basée sur le cloud, connue sous le nom de BlackBerry Optics 3.0. Celui-ci sera disponible au deuxième trimestre de cette année.

Avec Optics 3.0, les capacités de détection des menaces de pointe et de réponse automatisée peuvent être exécutées directement sur les terminaux. De cette façon, un incident lié à la sécurité peut être atténué presque en temps réel.

De plus, les données de télémétrie, d’alerte et médico-légales résultant de violations de sécurité potentielles sont stockées dans le lac de données cloud avec les données de télémétrie non liées aux points de terminaison.

L’autre produit annoncé est BlackBerry Gateway. Il s’agit du premier produit Zero Trust Network Access (ZTNA) de la société basé sur l’IA.

En utilisant une architecture de confiance zéro, BlackBerry Gateway aide les entreprises à atténuer les risques d’accès au réseau en supposant que chaque utilisateur, point de terminaison et réseau peuvent être hostiles jusqu’à ce que leur identité soit authentifiée.

Améliorer l’expérience du conducteur

Comme vous pouvez le constater, BlackBerry poursuit agressivement la voie vers une plus grande part de marché sur le marché des technologies de sécurité.

Mais ce n’est pas tout ce que BlackBerry fait de nos jours. Dans un nouveau communiqué de presse, la société a annoncé que son système d’exploitation en temps réel (RTOS) QNX Neutrino a été adopté dans un nouveau cluster LCD numérique spécialement conçu pour une gamme de SUV.

Ce combiné d’instruments numériques est développé conjointement avec BiTECH Automotive Co., Ltd. est en cours d’installation dans Automobile de Changan UNI-K, un nouveau SUV moyen-haut de gamme qui est entré en production de masse.

Le combiné d’instruments numériques LCD se compose de trois parties :

La section de gauche affiche la pression des pneus et l’état des portes La section du milieu affiche la vitesse du véhicule, la navigation en réalité augmentée, l’interface multimédia et l’état du véhicule La section de droite affiche un rétroviseur numérique, un tachymètre et une jauge de carburant

Ces caractéristiques amélioreront l’apparence visuelle de l’affichage numérique tout en transmettant des informations essentielles aux conducteurs.

Les plats à emporter sur BB Stock

Je ne peux pas empêcher les commerçants d’actions meme de s’accrocher aux actions BB si c’est leur plan.

Cependant, vous pouvez regarder BlackBerry sous un angle totalement différent : c’est une entreprise technologique ambitieuse avec beaucoup de valeur à offrir.

Dans l’ensemble, il y a une valeur réelle potentielle pour l’entreprise. Dans mon Portfolio Grader, je lui donne un « B ».

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

