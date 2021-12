BB Stock est un achat difficile qui mettra à l’épreuve la patience des investisseurs

La mûre (NYSE :BB) a subi une forte pression de vente le mois dernier. Cependant, le stock de mèmes est toujours en hausse de 38% depuis le début de l’année. Mais avec l’action BB en baisse de 8,9% le mois dernier et les investisseurs s’apprêtant à tourner la page 2021, les investisseurs spéculatifs devraient-ils rester patients pendant que le modèle économique de BlackBerry se concrétise ?

C’est une question difficile, mais c’est différent de dire que c’est impossible. À l’heure actuelle, les actions BB ont quelques catalyseurs à long terme. Cependant, les investisseurs qui examinent ses fondamentaux actuels peuvent être effrayés.

Les revenus d’une année sur l’autre pour les deux premiers trimestres de l’entreprise sont en baisse de 26%. Une aide pourrait être en route sous la forme de revenus que l’entreprise a l’intention de recevoir en vendant bon nombre de ses brevets d’appareils mobiles.

Il n’est pas surprenant que BlackBerry coupe les ponts avec l’appareil mobile homonyme qui a fait de l’entreprise un nom connu. Cependant, l’émergence du smartphone a mis fin à la suprématie de BlackBerry. La vente de la propriété intellectuelle ajoutera des revenus bien nécessaires au résultat net.

Mais l’accord a pris un certain temps et sur la base de l’évolution récente des prix, les investisseurs perdent patience. Néanmoins, lors de la dernière publication de ses résultats par la société, le PDG John Chen a déclaré qu’il y avait 80 % de chances que la vente soit conclue d’ici la fin du trimestre, qui aura lieu en février 2022.

La question plus importante, cependant, est de savoir combien de temps les investisseurs devront attendre que les autres unités commerciales de l’entreprise génèrent des revenus.

L’avenir de BlackBerry est aussi son passé

J’ai toujours dit que j’étais assez vieux pour me souvenir quand le BlackBerry était un symbole de statut. Mais en plus d’être le précurseur de notre dépendance actuelle aux smartphones, de nombreuses personnes ont adoré la sûreté et la sécurité de leurs appareils BlackBerry.

Cet accent mis sur la cybersécurité ne fait pas seulement partie du passé de BlackBerry, mais c’est aussi un élément clé de l’avenir de l’entreprise. En effet, les solutions de cybersécurité de BlackBerry QNX représentent près de 66 % des revenus de BlackBerry. Et le marché mondial de la cybersécurité devrait être évalué à 345,4 milliards de dollars d’ici 2026. Comme il est actuellement évalué à 183,34 milliards de dollars, cela représente une augmentation d’environ 88 % au cours des cinq prochaines années.

Ce n’est pas le seul catalyseur pour BlackBerry. L’entreprise est également en concurrence dans le domaine des véhicules autonomes avec sa plate-forme de données de véhicule intelligent (IVY). Il s’agit d’un programme logiciel évolutif et connecté au cloud que BlackBerry propose comme solution universelle pour les véhicules connectés. Selon BlackBerry, le système IVY répond à trois objectifs clés.

Premièrement, il accélère le développement de « nouvelles expériences client à bord du véhicule ». Il offre également aux constructeurs de véhicules connectés des opportunités d’élargir leur communauté de développeurs d’applications. Et il fait tout cela tout en rationalisant les coûts.

Cependant, le véritable profit d’IVY n’aura lieu que lorsque les véhicules automatisés deviendront une réalité. Alors que les analystes peuvent ne pas être d’accord sur la durée exacte pour que cela se produise, cela se mesure en années, pas en mois.

Les analystes envoient des messages mitigés

La note consensuelle pour l’action BB est une vente. Cependant, les analystes ont fixé l’objectif de prix consensuel sur 12 mois pour BlackBerry à 9,40 $. C’est une hausse de 7,67 $. Cela signifie que s’il y a une vente massive, les investisseurs peuvent envisager d’acheter BlackBerry à environ 7,60 $.

Cela correspondrait à la note la plus récente de l’action de Paul Treiber de la Banque Royale du Canada. Le 17 décembre, Treiber a attribué à l’action une note de sous-performance avec un objectif de cours de 7,50 $.

Cependant, après une vente massive, l’action BB présente aux investisseurs un modèle technique potentiellement haussier qui peut permettre à l’action de monter, en particulier si elle dépasse les attentes lorsqu’elle publie des bénéfices.

BB Stock peut-il bien faire les choses ?

Je ne possède pas actuellement d’actions BB, mais c’est l’une des actions meme que je trouve intrigante. C’est parce que son plan d’affaires sous-jacent a du potentiel. Cependant, il faudra probablement plusieurs années avant que ce potentiel ne se réalise. Pour cette raison, je garderai BlackBerry sur ma liste de surveillance, mais je resterai sur la touche jusqu’à ce que j’en entende plus.

À la date de publication, Chris Markoch n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis sept ans. Il écrit pour InvestorPlace depuis 2019.