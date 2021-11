BB Stock fait tous les bons choix avec des partenariats et des produits

Quel est le doute quand il s’agit de La mûre (NYSE :BB) Stock? Autrefois mieux connu pour ses téléphones à la pointe de la technologie, BlackBerry profite d’un deuxième acte dans l’Internet des objets (IoT) et la cybersécurité. Et les actions BB ont attiré beaucoup d’attention au cours de la dernière année de la part des commerçants de mèmes sur de Reddit Forum r/WallStreetBets.

Source : Shutterstock

L’entreprise prend des mesures intéressantes en s’adaptant à la nouvelle réalité de la main-d’œuvre distante. Il a enregistré un bénéfice battu cet automne et le titre est en hausse de plus de 50 % sur l’année.

Mais alors, regardez les récents commentaires des analystes et de certains de mes collègues d’InvestorPlace. Malgré une année solide jusqu’à présent, beaucoup se sentent moins que positifs à propos de BlackBerry et de ses actions.

Ce que disent les écrivains et les analystes à propos de BB Stock

Mon collègue Muslim Farooque suggère que l’action BB a un avenir sombre avec des moteurs de croissance minimes. Il dit que les « performances d’exploitation médiocres de l’entreprise indiquent qu’il est peu probable qu’elle crée de la valeur à long terme ».

Pendant ce temps, Will Ashworth rejette sommairement les suggestions selon lesquelles BlackBerry pourrait être une cible de rachat lucrative par l’un ou l’autre Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) ou Qualcomm (NASDAQ :QCOM).

« De mon point de vue, BlackBerry n’est pas en mesure d’attirer un acheteur aussi important. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas », conclut Ashworth. « Les actions BB ne valent pas plus que des chiffres à un chiffre. »

Ensuite, il y a l’analyste de Valeurs Mobilières TD, Daniel Chan, qui jette de l’eau froide sur les récents résultats de BlackBerry. Chan dit que le trimestre a été un « battement de faible qualité », estimant que les efforts de la société pour vendre une partie de son portefeuille de brevets ont déjà été pris en compte.

Sur TipRanks, un analyste conseille de détenir des actions BB et trois autres appuient sur le bouton « vendre ». BlackBerry a un objectif de prix de seulement 9,01 $, ce qui représente une baisse d’environ 14 % par rapport au cours de l’action d’aujourd’hui.

Les ours sont-ils trop brutaux sur les actions BB ? Probablement.

BlackBerry Stock en un coup d’œil

Tout d’abord, jetons un coup d’œil à la performance des actions et à ces résultats de bénéfices dits « de faible qualité ».

La société a déclaré un chiffre d’affaires de 175 millions de dollars au deuxième trimestre et une perte de 6 cents par action. Les deux ont dépassé les attentes des analystes de 161,9 millions de dollars et une perte de 8 cents par action.

Le PDG John Chen a déclaré que les revenus de la cybersécurité affichaient une « facturation séquentielle robuste » et une croissance. Les ventes des produits IoT de la société se sont élevées à 40 millions de dollars.

La société a également annoncé qu’elle avait convenu d’un prix de vente pour une partie de son portefeuille de brevets avec un acheteur non divulgué. Les brevets, y compris les appareils mobiles, la messagerie et les réseaux sans fil, font partie de l’entreprise avec laquelle BlackBerry ne traite plus.

Pour l’avenir, Chen a déclaré qu’il s’attendait à ce que le trimestre soit un point bas pour BlackBerry. Mais il a dit qu’il y avait « des vents contraires importants » pour le reste de l’année. Ceux-ci incluent des problèmes de chaîne d’approvisionnement ainsi que des cas de Covid-19 en Asie qui entravent la production.

Wall Street a pris le rapport avec brio, et son action a augmenté de 10 % après l’annonce. Nous pouvons attribuer les gains principalement à l’annonce de la vente du brevet. Pour l’année, l’action BB est en hausse de près de 56%.

L’argument haussier

Il semble qu’il y a une éternité, BlackBerry faisait des vagues pour ses téléphones portables. BlackBerry a lancé sa première gamme de téléphones mobiles en 1999. Ses appareils ont été happés par de nombreuses personnes dans la communauté des affaires comme symboles de statut, encore plus que Pomme (NASDAQ :AAPL) les passionnés prennent le dernier iPhone.

BlackBerry a été la première entreprise à rendre le courrier électronique disponible sur les téléphones mobiles. Il a également été le premier à introduire un clavier QWERTY sur un appareil cellulaire.

Mais tout ça, c’est du passé. Il y a près d’un an, BlackBerry a signé un accord avec Amazon (NASDAQ :AMZN) Services Web pour développer et commercialiser Ivy, les données de véhicules intelligents de BlackBerry.

Le logiciel d’Ivy améliore les opérations des véhicules connectés au cloud en offrant aux constructeurs automobiles un moyen sécurisé de lire les données des capteurs de véhicules, de les normaliser « et de créer des informations exploitables à partir de ces données ». Les développeurs peuvent utiliser Ivy pour créer des capacités basées sur l’apprentissage automatique.

BlackBerry propose également des produits tels que Spark Suites, un produit de cybersécurité pour les entreprises et les gouvernements. Alors que Covid-19 a rendu plus de travailleurs distants, BlackBerry a élargi ses offres pour inclure des programmes tels que BlackBerry Gateway, qui est un produit sécurisé basé sur le cloud pour les travailleurs à distance.

Plus récemment, BlackBerry a annoncé un partenariat avec Okta (NASDAQ :OKTA) et son système de gestion unifiée des points de terminaison (UEM) BlackBerry Spark qui aidera les entreprises à améliorer la sécurité de leurs réseaux avec une main-d’œuvre distante.

« Nous sommes ravis de nous associer à Okta, l’un des principaux fournisseurs de gestion des identités, pour offrir une sécurité avancée et une expérience employé supérieure à nos clients du monde entier », a déclaré Alex Willis, vice-président des solutions techniques de BlackBerry.

Le résultat sur les actions BB

Heureusement pour BlackBerry, nous ne sommes plus en 1999. De nombreuses entreprises de téléphonie mobile ont été abandonnées, mais BlackBerry a réussi à évoluer pour répondre aux besoins de la main-d’œuvre d’aujourd’hui.

BlackBerry doit continuer à prendre les bonnes décisions pour dépasser ce qui devrait être un rapport sur les bénéfices des troisième et quatrième trimestres. Mais pour un investisseur à long terme, l’action BB peut très bien être un investissement solide dans la cybersécurité et l’apprentissage automatique. Et ce sont deux domaines qui vont prendre de l’importance dans les prochaines années.

A la date de publication, Patrick Sanders n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Patrick Sanders est un écrivain et rédacteur indépendant dans le Maryland. De 2015 à 2019, il a dirigé la section des conseils en investissement chez US News & World Report. Suivez-le sur Twitter à @1patricksanders. Au moment d’écrire ces lignes, il ne détenait aucune position dans l’un des titres susmentionnés.