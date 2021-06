BB Stock: Pourquoi le BlackBerry préféré de Reddit a l’air moins bon aujourd’hui

La mûre (NYSE :BB) l’action prend un coup vendredi malgré le fait que la société a annoncé des bénéfices solides pour son premier trimestre fiscal de 2022.

Le rapport sur les bénéfices de BlackBerry a vu la société enregistrer des pertes ajustées par action de 5 cents. C’est un changement négatif par rapport à son bénéfice ajusté par action de 1 cent par rapport à la même période l’an dernier. Cependant, il était toujours en mesure de correspondre à l’estimation de Wall Street pour le trimestre.

Ensuite, le chiffre d’affaires de BlackBerry de 174 millions de dollars. Encore une fois, il s’agit d’une baisse par rapport aux revenus de la société de 201 millions de dollars déclarés au premier trimestre fiscal de 2021. Malgré cela, les revenus de la société sont toujours meilleurs que les estimations des analystes de 171,3 millions de dollars.

John Chen, président exécutif et PDG de BlackBerry, a également pris la parole lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la société. Il a pris le temps de discuter de ses perspectives pour l’année, qui incluent ses activités Internet des objets (IOT) et automobile. Un segment de cela est collecté ci-dessous de The Motely Fool.

« D’une manière générale, le deuxième trimestre semble être un point bas, le troisième trimestre s’améliorant et le quatrième étant encore plus lent. L’impact semble également être plus faible que celui de la pandémie de l’année dernière. Donc, actuellement, nous ne voyons pas la nécessité de modifier nos perspectives de revenus pour l’année, mais nous continuerons d’évaluer l’impact avec notre client, et nous vous tiendrons au courant à nouveau le trimestre prochain. Pour rappel, nos perspectives de revenus IoT restent entre 180 et 200 millions de dollars pour l’exercice.

L’action BB était en baisse de 6% vendredi après-midi, mais en hausse de 81% depuis le début de l’année.

