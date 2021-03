BB Stock: une grande raison pour laquelle la star de r / WallStreetBets trébuche aujourd’hui

Mûre (NYSE:BB) est en baisse de près de 4% aujourd’hui après avoir accepté de cesser de déclarer des bénéfices non conformes aux PCGR (pratiques comptables généralement acceptables) en réponse à une lettre de commentaires de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. BB stock publie des bénéfices non-GAAP aux côtés des bénéfices GAAP depuis le premier trimestre de l’exercice 2019.

La lettre de commentaires de la SEC indiquait en partie que «les ajustements non conformes aux PCGR [were] visant à éliminer l’impact »des acquisitions par la société. Au premier trimestre de 2019, lorsque la société a commencé à publier des mesures non conformes aux PCGR, ces ajustements ont permis à BlackBerry d’afficher un léger battement de bénéfices en comptant les revenus qui ne seraient pas autorisés selon les PCGR.

Alors que BlackBerry a également publié des chiffres GAAP au cours du trimestre, les règles de la SEC imposent à la société d’accorder aux chiffres GAAP une priorité au moins égale à celle des chiffres non GAAP. Dans sa réponse à la lettre de commentaires, BlackBerry a déclaré:

«… La société n’a pas considéré cet ajustement comme trompeur. De plus, si la société n’a pas [report non-GAAP figures] ses résultats pourraient être moins utiles aux investisseurs… Cependant, en raison de la baisse de l’impact quantitatif de ces ajustements alors qu’ils tendent à zéro en raison du temps écoulé depuis ses acquisitions, la Société prévoit de cesser d’utiliser [non-GAAP figures] à partir de son prochain exercice. »

BB stock publiait des chiffres non conformes aux PCGR aussi récemment qu’en décembre 2020, lors de la publication des résultats du troisième trimestre de l’exercice 2021. Ces résultats ont permis à la société de battre l’estimation du consensus de Zacks de 3 cents. Il convient de noter que le bénéfice par action non-GAAP de 2 cents était beaucoup plus élevé que les pertes GAAP de 23 cents par action.

BlackBerry devrait publier les résultats du quatrième trimestre et de l’année complète pour l’exercice 2021 le 30 mars. Ces résultats incluront toujours des chiffres non-GAAP aux côtés des chiffres GAAP.

