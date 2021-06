BBBY, EXPR, BBW, KOSS, BB : ces 5 favoris de Reddit pourraient-ils devenir le prochain titre AMC ?

Les r/WallStreetBets de Reddit semblaient capturer la foudre dans une bouteille avec le succès de GameStop (NYSE :GME). Tout au nom de donner le pouvoir au peuple et de vaincre les fonds spéculatifs, le subreddit a porté les actions de GameStop à des prix proches de 500 $. Aujourd’hui, les investisseurs particuliers exercent à nouveau leur magie — AMC Entertainment (NYSE :AMC) le succès prouve aujourd’hui que le subreddit est une force avec laquelle il faut compter.

Les investisseurs envoient AMC voler cet après-midi. L’action AMC a doublé au cours de la séance d’aujourd’hui et le volume des transactions a été six fois supérieur à la moyenne. Les investisseurs Internet avertis coordonnent une attaque contre les vendeurs à découvert, de la même manière que la compression GameStop.

Si nous avons appris quelque chose de cette paire de courtes pressions, c’est que les investisseurs de détail ont beaucoup plus d’influence que nous ne l’aurions jamais cru possible. Maintenant, les gens se tournent vers la prochaine grande chose. Quel sera le prochain AMC ou GameStop ? Reddit a déjà quelques favoris en tête.

Si vous faites très attention, vous pourrez peut-être sauter sur la prochaine fusée avant le peloton.

Le prochain AMC ? Lit, bain et au-delà (BBBY)

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Lit, bain et au-delà (NASDAQ :BBBY), le détaillant d’articles pour la maison, est l’un des jeux de r/WSB. L’action a connu un coup de pouce bref mais majeur au milieu de la folie GameStop de janvier, atteignant des sommets de près de 53 $ avant de se calmer et de faire du surplace autour de 30 $.

BBBY est une action fortement à découvert, ce qui est une statistique énorme à considérer lors de l’examen du prochain AMC. Plus de 64% du flottant BBBY est court, ce qui signifie que de nombreux investisseurs parient contre.

Cependant, la société est en hausse ces derniers jours, ce qui suggère qu’elle bénéficie d’un traitement similaire aux actions précédemment comprimées.

La séance d’aujourd’hui en particulier a été favorable aux actions BBBY. Les actions ont gagné 62% sur la session, clôturant au-dessus de 44 $. Et, le volume des transactions suggère que les investisseurs s’y intéressent beaucoup. Le volume de la journée s’élève à 107 millions, bien plus que le volume de négociation moyen de 4 millions.

La forte augmentation des prix intervient alors que Bed, Bath & Beyond annonce trois nouvelles gammes de produits internes. Les marques arrivent dans les prochaines semaines dans le cadre du plan de redressement de l’entreprise. Ces trois marques sont la deuxième série de nouvelles marques que la société a créées cette année, et d’autres sont prévues pour le reste de 2021.

Express (EXPR)

Source : Helen89 / Shutterstock.com

Express (NYSE :EXPR) est un autre titre qui figure depuis longtemps sur le radar r/WSB. Alors que les vendeurs à découvert n’ont pas une présence énorme dans les actions EXPR avec seulement 7% d’actions à découvert, la société de vente au détail a une composition similaire à celle de ses prédécesseurs Moonshot, ce qui en fait un jeu intéressant.

Express est une entreprise de vêtements qui opère principalement dans les centres commerciaux. Tout comme AMC, GameStop et la plupart des autres sociétés de cette liste, Express dépend fortement de la vente au détail de briques et de mortier. Il vacillait même sans que la pandémie n’accélère les choses.

L’action EXPR a atteint pour la première fois r/WSB en janvier, lorsqu’elle a gagné 30 % grâce au battage médiatique de GameStop. Le titre a encore augmenté de 36% par rapport à la séance d’aujourd’hui, sans aucune nouvelle à proprement parler.

Il est logique que WallStreetBets déplace ses efforts vers un autre détaillant de centre commercial une fois que les choses sont terminées avec GameStop et AMC. Le modèle fonctionne, grâce aux nombreuses positions courtes détenues par les hedge funds dans ce type d’entreprise. EXPR est déjà une action largement discutée sur le subreddit, il est donc préférable de la garder sur votre radar.

Le prochain AMC ? Construire un ours Atelier (BBW)

Source : Helen89 / Shutterstock.com

Atelier Build-A-Bear (NYSE :BBW) connaît une croissance très bienvenue la semaine dernière. Le revendeur d’animaux en peluche de brique et de mortier a augmenté de plus de 50% depuis le 25 mai, et la société pourrait être un candidat de choix pour un coup de pouce alimenté par Reddit.

Le modèle Build-A-Bear est déjà assez intéressant. Les clients entrent, choisissent l’animal qu’ils veulent, qui vient non empaillé, puis ils font le tour du magasin pour terminer le processus d’assemblage du jouet avec les employés. La peluche est rembourrée, cousue fermée, vêtue d’une tenue au choix du client et emballée avec un « certificat d’adoption ».

De toute évidence, ce modèle dépend fortement des emplacements des magasins physiques, il sera donc intéressant de voir comment la croissance alimente un plan de redressement. Mais, si AMC peut le faire, n’importe qui d’autre le peut aussi.

Les gains de l’action BBW surviennent après des résultats positifs au premier trimestre, qui ont enregistré un bénéfice de 60 cents par action. Il y a beaucoup de spéculations quant à savoir si ces gains signalent une force fondamentale croissante pour BBW. Associez cela au court 5% du flottant total, et vous avez un cas pour les Redditors qui veulent sauter sur l’entreprise mièvre.

Koss (KOSS)

Source : SiljeAO / Shutterstock.com

Koss (NASDAQ :KOSS) est différent des autres actions de mèmes que nous avons vues jusqu’à présent attirer l’attention de r/WallStreetBets, car son modèle n’est pas enraciné dans la vente au détail de briques et de mortier. Au contraire, Koss est le fabricant d’écouteurs.

Koss a obtenu du temps d’antenne en tant que pièce pandémique, car rester à la maison à regarder des films et à écouter de la musique signifie que l’accent est mis davantage sur l’obtention d’un son clair et net. Il est devenu particulièrement populaire parmi la foule r/WSB au milieu du rallye de GameStop.

Koss est l’une des actions les plus à découvert de la liste, ce qui en fait un candidat de choix pour être le prochain AMC. Environ 16% du flottant total de KOSS est court.

Le stock connaît un boom aujourd’hui en tandem avec AMC et d’autres stocks de mèmes. Les actions de KOSS ont clôturé en hausse de près de 70 %, les actions se négociant à 41 $. La société constate également une multiplication par cinq du volume des transactions, avec plus de 19 millions d’actions échangées aujourd’hui seulement.

Le prochain AMC ? BlackBerry (BB)

Source : Shutterstock

La mûre (NYSE :BB) est l’une des actions les plus drôles de la liste. Après s’être séparé de sa marque de téléphones portables, l’entreprise a tenté de faire son retour dans des domaines chauds comme la cybersécurité et la 5G. Les investisseurs de détail, peut-être motivés par la nostalgie, tentent désespérément de prouver que les vendeurs à découvert ont tort.

Le volume des échanges d’actions BB est de 336 millions d’actions, soit une augmentation par rapport à sa moyenne de 15 millions. Le résultat est une augmentation de prix de 32% mercredi.

Barron’s a publié aujourd’hui un article sur le mouvement des prix de BB et sur la façon dont les analystes n’avaient pas prévu un tel coup de pouce. On peut en dire autant du reste des choix ici. Ces actions ne sont pas examinées pour leurs fondamentaux de la même manière que vous pourriez évaluer une action pour une croissance à long terme.

Ces pièces sont sélectionnées parce que les acheteurs veulent cibler les vendeurs à découvert et déclencher un short squeeze de grande valeur. BB, avec 10 % de son flottant vendu à découvert, est exactement le bon candidat pour une telle chose. Gardez-le sur votre liste d’entreprises qui cherchent à être le prochain titre AMC.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.