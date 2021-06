BBBY Stock ou GameStop : quel est le meilleur achat à long terme ?

Bain de lit et au-delà (NASDAQ :BBBY) et GameStop (NYSE :GME) sont deux des actions de mèmes les plus populaires de 2021. Barron’s a publié un article le 7 juin suggérant que l’action BBBY était l’un des mèmes les plus populaires.

Source : Shutterstock

Flash forward de 8 jours et le détaillant de meubles de maison ne fait même pas partie de la liste des 10 actions les plus discutées de WallStreetBets. Cependant, GameStop le fait.

Il m’est venu à l’esprit que ces deux détaillants en difficulté ont beaucoup en commun. Des deux, il ne fait aucun doute lequel je recommanderais aux lecteurs d’acheter pour le long terme.

Qu’est-ce qu’il faut aimer à propos de BBBY Stock

Je pense qu’il est sûr de dire maintenant que le directeur général (PDG) de BBBY, Mark Tritton, occupe ce poste depuis 19 mois, l’ancien directeur du merchandising (CMO) de Cible (NYSE :TGT) prend une page du livre de jeu de son ancienne entreprise.

La question est de savoir s’il réussira finalement. Une fois que Covid-19 sera passé et que le commerce de détail reviendra à plus de brique et de mortier et moins en ligne, BBBY aura-t-il ce qu’il faut pour se démarquer dans la foule.

D’abord, le bon.

Tritton a apporté de nombreux changements de direction en amenant des personnes sur lesquelles il se sent plus à l’aise de s’appuyer au cours de sa transformation à long terme. Quelques semaines après avoir commencé en tant que PDG, RetailDive a annoncé qu’il avait évincé six cadres supérieurs, y compris le directeur marketing, le directeur marketing, le directeur numérique (CDO), le directeur juridique et l’avocat général, le directeur administratif et le directeur de la marque ( CBO).

Dehors avec l’ancien, avec le nouveau.

En mars 2020, Tritton a embauché Joe Hartsig en tant que vice-président exécutif et directeur marketing. Hartsig est venu à BBBY de Walgreens (NASDAQ :WBA), où il était également directeur marketing. Hartsig est également président de Harmon Stores, la chaîne de magasins de cosmétiques, de produits de santé et de beauté de l’entreprise.

Deux mois plus tard, Bed Bath & Beyond a embauché Cindy Davis en tant que vice-président exécutif et CBO. Davis est venu à BBBY de L Marques (NYSE :L), où elle était son CDO.

Il y a eu d’autres recrutements clés dans lesquels je n’entrerai pas. Qu’il suffise de dire que le personnel de Tritton a radicalement changé.

D’autres mouvements importants incluent la vente d’un tas de ses biens immobiliers pour un produit net d’environ 250 millions de dollars. Ensuite, il a utilisé ces produits pour faire passer BBBY au niveau supérieur.

Un temps à dépenser judicieusement

En février 2020, Tritton a présenté un plan d’allocation de capital d’un milliard de dollars pour relancer la réputation affaissée de Bed Bath & Beyond. Le plan comprenait 400 millions de dollars de rénovations en magasin et d’investissements technologiques et numériques ; les 600 millions de dollars restants sont allés au remboursement de la dette et au rachat d’actions.

L’allocation de capital est la sauce secrète qui définit le succès d’un PDG. Faites-le bien, et vous êtes un dieu. Faites-le mal, et vous êtes sur votre keister.

Pour moi, cependant, c’est le passage aux marques de distributeur qui est le plus intéressant. Après tout, dans l’ancienne entreprise de Tritton, le PDG Brian Cornell a créé 10 marques de distributeur générant au moins 1 milliard de dollars de ventes annuelles. En tant que PDG, Cornell est une rock star.

Tritton a travaillé pour Cornell pendant près de trois ans et demi. Les actionnaires de BBBY ne peuvent qu’espérer qu’une partie de cet éclat s’efface.

Début juin, BBBY Stock a annoncé le lancement de trois nouvelles marques à la mi-juillet : Our Table, Wild Sage et Squared Away. Cela fait six marques lancées en cinq mois, en avance sur le calendrier. Il veut en avoir huit disponibles d’ici février. ]

“Les prochains lancements de Our Table, Wild Sage et Squared Away seront de nouveaux catalyseurs importants dans le cadre de nos réinitialisations de salles plus larges qui contribueront à améliorer notre expérience client globale, en particulier dans ces catégories de destinations importantes”, a déclaré RetailDive, CMO Joe Hartsig.

D’ici trois ans, elle souhaite réaliser 30 % de son chiffre d’affaires à partir de marques de distributeur. Attention, cible.

Et GME ?

J’ai récemment recommandé aux investisseurs intéressés par GameStop d’envisager Williams-Sonoma (NYSE :WSM) plutôt. C’est parce qu’il faisait du commerce électronique de la bonne manière, bien avant que le soi-disant sauveur de GameStop, Ryan Cohen ne se lance dans le commerce électronique avec moelleux (NYSE :CHWY).

Bien que je considère que la PDG de WSM, Laura Alber, a fait ses preuves, les embauches récentes de Cohen – le PDG Matt Furlong et le directeur du merchandising (CFO) – sont tous deux des cadres vétérans du commerce électronique qui viennent de Amazon (NASDAQ :AMZN) pour diriger la transformation sous la direction de Cohen.

Diriger une division ou un pays est très différent d’être PDG d’une entreprise entière. Sous la lumière vive des marchés et l’impatience générale des investisseurs, ce ne sera pas facile pour Furlong.

Mais supposons que le plan de Cohen fonctionne. À quoi ressemblera GameStop après la transformation ? Cohen et compagnie ne le diront pas.

Donc, en ce moment, les investisseurs achètent une relation « faites-moi confiance ».

Bien sûr, le fait qu’il ait éliminé toutes les dettes sauf 48 millions de dollars tout en augmentant les liquidités du bilan à 707 millions de dollars à la fin du dernier trimestre est certainement impressionnant ; GameStop va rapidement brûler cet argent pour devenir l’Amazon du jeu.

Jusqu’à ce que plus de détails soient révélés sur son plan de transformation, je ne sais pas pourquoi quelqu’un voudrait investir dans cette entreprise. Les inconnues à ce stade sont trop grandes.

Une fois que Cohen aura révélé ses plans, je serai plus que disposé à reconsidérer mon point de vue sur GameStop. Jusque-là, Bed Bath & Beyond a un plan plus investissable, à mon avis.

Ce que les deux actions ont en commun, c’est qu’elles restent des paris spéculatifs. Gouvernez-vous en conséquence.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.