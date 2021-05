BBC a révélé comment la France avait aidé l’Argentine à frapper un navire «arrogant» de la Royal Navy aux Malouines | UK | Nouvelles

Le Royaume-Uni et l’Argentine se disputent depuis longtemps la souveraineté des Malouines, qui ont débouché sur un conflit lorsque le pays sud-américain a envahi en 1982. La guerre a duré 74 jours et s’est terminée avec plus de 900 victimes et une reddition de l’Argentine. L’ancien secrétaire britannique à la Défense, Sir John Nott, a un jour décrit la France comme le “plus grand allié” de la Grande-Bretagne pendant le conflit et Paris a apporté un soutien substantiel au Royaume-Uni tout au long du conflit.

Mais des documents autrefois secrets vus par la BBC montraient que les Français travaillaient peut-être des deux côtés.

Ils ont montré que les missiles Exocet avaient été vendus à l’Argentine par la France avant la guerre avant qu’il ne semble probable que les deux pays se battent l’un contre l’autre.

Mike Thomson, correspondant aux Affaires étrangères pour l’émission «Today» de BBC Radio 4, a détaillé: «À l’époque, peu de gens soupçonnaient que la revendication de longue date du régime sur les Malouines conduirait à la guerre, et la vente est passée largement inaperçue.

«Mais quand, en mai 1982, ces missiles Exocet ont été utilisés pour frapper le HMS Sheffield et l’Atlantic Conveyor britanniques, avec la perte de 32 vies britanniques, la quasi-panique s’est ensuivie à Londres.

Les missiles auraient été tirés sur le HMS Sheffield et l’Atlantic Conveyor. Le premier a coulé alors qu’il était remorqué le 10 mai 1982.

Au début du conflit, le président français de gauche, François Mitterrand, a aidé la Grande-Bretagne en déclarant un embargo sur les ventes d’armes françaises et l’aide à l’Argentine.

Il a également permis à la flotte britannique à destination des Malouines d’utiliser les installations portuaires françaises en Afrique de l’Ouest, ainsi que de fournir à Londres des informations détaillées sur les avions et les armes que son pays avait précédemment vendus à Buenos Aires.

Paris a également coopéré avec les efforts britanniques intensifs pour empêcher l’Argentine d’acquérir d’autres Exocets sur le marché mondial des armes.

Mais M. Thomson a affirmé que la politique de M. Mitterrand «avait provoqué la dissidence» parmi les «hauts fonctionnaires» du ministère français des Affaires étrangères, qui ne voyaient apparemment pas du même œil.

«Dans ce qui semble être une violation flagrante de l’embargo du président Mitterrand, une équipe technique française – travaillant principalement pour une société détenue à 51% par le gouvernement français – est restée en Argentine pendant toute la guerre.

Dans une interview réalisée en 1982 par la journaliste du Sunday Times Isabel Hilton, le chef de l’équipe, Hervé Colin, a admis avoir effectué un test particulier qui s’est avéré inestimable pour les forces argentines.

Il a déclaré: «Le processus de vérification consiste à déterminer si le lanceur de missiles fonctionnait correctement ou non.

“Trois des lanceurs ont échoué. Nous avons localisé la source du problème et c’est tout. Le reste était simple.”

M. Thomson a affirmé “qu’il est maintenant clair” que “grâce aux tests qu’ils ont effectués”, les Argentins ont pu tirer des Exocets sur la Royal Navy à partir de trois lanceurs de missiles précédemment défectueux.