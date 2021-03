BBC admet avoir détruit la paperasse de l’interview de Diana avec Panorama | Royal | Nouvelles

La société avait auparavant nié avoir détruit des documents archivés relatifs au programme explosif Panorama, mais a maintenant trouvé des preuves suggérant que quatre dossiers différents avaient été détruits ou «non conservés». Il a déclaré que les documents, détruits entre 2004 et 2009, avaient « peu de valeur archivistique » ou « étaient des duplications d’autres documents ».

Mais il a déclaré que les documents manquants n’ont pas pu être identifiés « car ils ne contiennent pas d’informations supplémentaires ».

Un porte-parole de la BBC a déclaré que les fichiers détruits avaient été révélés après que la société ait effectué une recherche plus détaillée.

L’interview de Diana dans Panorama avec Martin Bashir a été remise sous les projecteurs après que son frère, Earl Spencer, ait affirmé que de faux documents auraient été utilisés pour gagner sa confiance.

Earl Spencer avait allégué l’année dernière que M. Bashir avait utilisé de faux relevés bancaires qui prétendaient à tort montrer que deux hauts courtisans étaient payés par les services de sécurité pour obtenir des informations sur sa sœur.

Un représentant légal d’Alan Waller, qui travaillait pour Earl Spencer en tant que chef de la sécurité, a par la suite déposé une plainte officielle auprès du Met alléguant une activité illégale.

La BBC a lancé sa propre enquête, mais la police métropolitaine a exclu une enquête criminelle sur le contexte de l’interview.

Scotland Yard a déclaré « qu’aucune autre mesure » ne sera prise.

Le commandant Alex Murray a déclaré: «À la suite de cette évaluation détaillée et compte tenu des conseils juridiques que nous avons reçus, nous avons déterminé qu’il n’était pas approprié d’ouvrir une enquête criminelle sur ces allégations.

« Dans cette affaire, comme dans n’importe quelle autre, si de nouvelles preuves significatives venaient à être découvertes, nous les évaluerons. »

Au moment du programme Panorama, Diana était séparée du prince Charles mais pas encore divorcée.

Près de 23 millions de personnes ont regardé l’émission dans laquelle la princesse a déclaré: «nous étions trois dans ce mariage», en référence à la relation du prince de Galles avec Camilla Parker-Bowles.

Diana est décédée le 31 août 1997, à l’âge de 36 ans, dans un accident de voiture dans un passage souterrain de Paris.

Lord Dyson, qui était Master of the Rolls – le deuxième juge le plus ancien d’Angleterre et du Pays de Galles – pendant quatre ans jusqu’à sa retraite en octobre 2016, dirige l’enquête.

La BBC a déclaré qu’elle lui remettait « tous ses enregistrements pertinents ».

Il a révélé qu’une note précédemment manquante de Diana, qui semblait indiquer qu’elle était satisfaite de la façon dont son interview par BBC Panorama avait été obtenue, avait maintenant été retrouvée.