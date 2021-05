BBC Andrew Marr: McDonnell explose à Starmer pour avoir été influencé par Mandelson | Politique | Nouvelles

L’ancien chancelier de l’ombre et loyaliste de Corbyn, John McDonnell, a fustigé Sir Keir Starmer pour avoir permis aux travaillistes d’être trop influencés par Peter Mandelson. Dans une tirade furieuse sur l’émission BBC Andrew Marr plus tôt, M. McDonnell a déclenché une volée de critiques contre Sir Keir à la suite des résultats électoraux désastreux du Labour. Il a exigé “l’engagement de solidarité” et a exhorté Starmer à suivre les conseils de ben Mandelson.

L’ancien chancelier de l’ombre a déclaré: «Il (Starmer) a dit qu’il s’appuierait sur le cadre politique que nous avons défini et il ne l’a pas fait!

“Vous ne pouvez pas envoyer des candidats nus sur le terrain comme ça sans aucune politique.”

McDonnell a poursuivi en expliquant pourquoi il partageait des conseils avec Sir Keir à la suite des résultats catastrophiques du Parti travailliste aux élections locales.

Le loyaliste de Corbyn a déclaré: “Je ne sais pas qui est le meilleur dans une position ou quelque chose comme ça … mais je suis ici pour jouer ce rôle d’hommes d’État plus âgés et je joue ce rôle!”

McDonnell a continué à partager quelques conseils avec Starmer en disant: «Je donne juste ces conseils pour Keir.

«Je pense qu’en ce moment Keir et ses conseillers comme Peter Mandelson et d’autres.

«Ils mettent à rude épreuve ce concept et cet engagement de solidarité au sein du parti!»

Et dans une conclusion enflammée, McDonnell a frappé: «Et de cette façon diviser inutilement le parti!»

Le député travailliste a expliqué: «Mais finalement, après 2008, le parti conservateur a été le premier dans cette période de consensus post-néolibéral à se réorganiser et à capitaliser sur les changements démographiques et le système électoral que nous avons.

Et dans un aveu extraordinaire, M. Lewis a déclaré: “Et ils nous écrasent fondamentalement!”

Vendredi, les travaillistes ont subi une perte dévastatrice alors que les conservateurs prenaient l’ancien siège du bastion travailliste de Hartlepool, les conservateurs ont remporté la circonscription du Nord-Est soutenant le Parti pour la première fois depuis sa création il y a près de 50 ans.

Jill Mortimer a obtenu une majorité de 6 940, remportant 15 529 voix contre 8 589 du candidat travailliste Dr Paul Williams.