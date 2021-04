BBC Andrew Marr raconte que le brillant prince Phillip l’a «écrasé» | Royal | Nouvelles

Le poids lourd de la BBC a parlé de la première fois qu’il a rencontré le prince Philip qui lui a demandé si Charles Darwin était un Britannique important. M. Marr a déclaré: “Je pense que ce doit être une vie très ennuyeuse d’être membre de la famille royale franchement. Une fois que vous avez vu deux ou trois cents défilés militaires, vous en avez probablement assez. des gens pour faire des discours, observer des choses sans fin et je pense que certaines de ses remarques et commentaires viennent de quelqu’un qui s’est ennuyé la plupart du temps et qui voulait poser des questions.

“Cela l’a rendu difficile pour la presse, car ils s’attendaient à un chiffre tout à fait prévisible.

«J’étais impliqué dans une conversation sur Charles Darwin et j’étais légèrement nerveux et bavardant et il voulait savoir à quel point je pensais que Darwin était important dans le monde de la Grande-Bretagne victorienne.

«Et je pense que Darwin était le Britannique le plus important, il a fait plus pour remodeler la vision collective des humanités du monde.

“Il a fait une pause et m’a regardé et a dit:” Je n’aime pas les généralisations “.

“Je me sentais absolument écrasé parce qu’il revenait toujours avec quelque chose de tranchant et précis.”

Des centaines de personnes se sont rendues au château de Windsor pour rendre hommage au duc d’Édimbourg, le décrivant comme «un homme de principe qui n’a jamais dévié de ses fonctions».

Des sympathisants, jeunes et vieux, bordaient la rue à l’extérieur du château de Windsor, près du centre-ville, alors que des foules de personnes en deuil étaient chaperonnées par la police pour déposer des fleurs et partager des messages de soutien à la famille royale.

Le palais de Buckingham a annoncé la mort de Philip juste après midi vendredi, publiant une déclaration qui expliquait comment la famille royale s’était jointe à des gens du monde entier “pleurant sa perte”.

«Je sais qu’ils ont eu des hauts et des bas, mais celui-ci est si sérieux, je veux dire maintenant qu’elle (la reine) est seule.

«Ce n’est pas un homme facile à comprendre, il est resté pour lui-même, mais il faut néanmoins admirer qu’il était un homme de principe.

“Il s’est tenu aux côtés de sa femme et il n’a jamais dévié de ses fonctions, je ne trouve aucun reproche à lui.”

Sian Keen, 25 ans, responsable d’événements de Windsor, a transporté un paquet de tulipes alors qu’elle se rendait au château de Windsor avec ses amis pour rendre hommage au duc.