BBC : Andrew Neil affirme que la pénurie mondiale de main-d’œuvre est un bon salaire – “Je pense que c’est génial” | Politique | Nouvelles

in

L’ancien journaliste de la BBC Andrew Neil, 72 ans, est revenu sur la chaîne alors qu’il siégeait au panel de l’émission phare du diffuseur, l’heure des questions. Quelques jours seulement après sa démission de GB News, M. Neil est apparu aux côtés de l’animatrice de la BBC Fiona Bruce, de la ministre de l’Éducation de l’ombre du travail Kate Green, du ministre conservateur des Forces armées James Heappey, de Nadra Ahmed et de Nels Abbey.

Lors d’une conversation sur l’impact du départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne sur les pénuries de chauffeurs de poids lourds, le président du magazine The Spectator a offert un peu d’espoir aux travailleurs.

Il a toutefois admis que le Brexit aurait pu jouer un rôle dans la pénurie.

“Le Brexit, je pense, a causé des problèmes en Grande-Bretagne parce que plus d’un million de citoyens de l’UE sont partis avec Covid, et il leur est maintenant plus difficile de revenir”, a déclaré Neil.

Mais il a ajouté : “Même sans Brexit, nous aurions de gros problèmes.

« Si vous pensez que c’est un problème, je ne le pense pas.

Le journaliste d’origine écossaise a poursuivi en affirmant que l’augmentation des salaires consécutive aux pénuries de main-d’œuvre ne pouvait être qu’une bonne chose.

“Il y a une pénurie mondiale de main-d’œuvre qui se développe maintenant, pour des raisons démographiques, c’est à cause des changements de population, des changements dans les modes de travail, etc.”

Neil a ensuite souligné comment les problèmes de main-d’œuvre en Floride voient maintenant McDonald’s offrir 50 $ aux travailleurs potentiels juste pour atteindre le stade de l’entretien.

JUST IN: ‘Implications’ Theresa May suggère que l’alliance AUKUS pourrait entraîner le Royaume-Uni dans un conflit à propos de Taiwan

“C’est à peu près la moyenne des revenus pour le moment.

“Ce n’est pas beaucoup d’argent pour le travail que c’est, de longues heures, vous éloigne de chez vous, vous ne voyez pas votre famille et ainsi de suite.

« Nous devons commencer à mieux payer les gens, des salaires plus élevés ! »