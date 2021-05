BBC au bord du gouffre: le diffuseur «s’affaiblit d’année en année» avant que l’avenir ne sombre dans le doute | UK | Nouvelles

La BBC a fait l’objet d’un examen minutieux ces derniers jours après qu’un rapport a révélé qu’il dissimulait un «comportement trompeur» utilisé par Martin Bashir pour obtenir la célèbre interview de 1995 avec la princesse Diana. Le rapport de Lord Dyson a révélé que M. Bashir avait de faux documents et des relevés bancaires conçus pour suggérer que la princesse Diana était sous surveillance – pour gagner la confiance de son frère Earl Spencer et finalement avoir accès à l’interview. La BBC a accepté les conclusions de l’enquête – et a déclaré qu’elle réexaminerait ses pratiques éditoriales et enquêterait sur la réembauche du journaliste M. Bashir.

Le scandale survient alors que l’avenir à long terme de la BBC était déjà mis en doute.

Le correspondant spécial du New Statesman Harry Lambert a analysé les perspectives d’avenir de la BBC en février.

Il a déclaré: «Le besoin d’un radiodiffuseur national détaché, axé sur les faits et impartial est peut-être plus grand que jamais, mais l’appétit pour un service aussi neutre s’affaiblit probablement d’année en année.»

Il a épinglé certains des problèmes majeurs du radiodiffuseur sur “la polarisation politique, les fausses nouvelles, l’indignation des médias sociaux et les guerres culturelles”.

Dans un éditorial, le New Statesman a souligné que la BBC a été accusée de partialité par certains à gauche comme à droite.

Cependant, le magazine a fait valoir qu’aucune de ces accusations n’était vraie – mais qu’il avait un “parti pris de l’establishment”.

Il a ajouté: “Il est instinctivement sympathique à ceux qui exercent le pouvoir. Un tel quiétisme conduit également le radiodiffuseur à suivre un programme d’information établi par la presse dominée par la droite, plutôt que de poursuivre une approche véritablement indépendante.”

L’article traitait également du lancement prochain de GB News, une nouvelle chaîne présidée par Andrew Neil.

Les frais de licence lèvent actuellement 3,2 milliards de livres sterling pour la société, de sorte que tout changement pourrait avoir un impact significatif sur ses revenus.

Les droits de licence ont augmenté en fonction de l’inflation au cours des cinq dernières années, après la conclusion d’un accord avec le gouvernement en 2015.

Lord William Hague a mis en garde contre toute réforme qui «nuirait à la BBC à long terme».

Il a ajouté la semaine dernière: «Nous avons besoin qu’il soit respecté dans le monde entier pour son intégrité et son impartialité. Tel est, bien entendu, le problème ici que ces événements ont si gravement porté atteinte à cette réputation d’impartialité et d’intégrité.

«Je pense donc que ce sur quoi le gouvernement doit se concentrer, et sur quoi la BBC doit se concentrer, c’est de redresser ce droit, et non de l’utiliser comme, vous savez, un moyen de poursuivre d’autres griefs contre la BBC. Mais cela doit être corrigé.