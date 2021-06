BBC BIAS: Le député conservateur identifie aujourd’hui les «contradictions» du programme lorsqu’il couvre le Brexit Grande-Bretagne | UK | Nouvelles

Le diffuseur populaire a toujours été accusé de partialité, provoquant une réaction furieuse de la part des politiciens et du public britannique alors qu’il subissait une pression intense. Mais la question du Brexit a connu une recrudescence des plaintes au cours des derniers mois et années. Un certain nombre d’enquêtes d’audience menées pour le compte de la BBC ont révélé une réaction extrêmement négative à sa couverture.

En outre, plusieurs revues de BBC News et d’actualité par le régulateur des médias Ofcom mentionnent «le mécontentement face à la couverture du Brexit par la BBC».

Désormais leader du Brexiteer et du député conservateur, Sir John Redwood, a déclenché une nouvelle ligne de polarisation de la BBC sur Twitter, déclenchant une réaction furieuse de la part de beaucoup à l’égard de la société.

Il a tweeté: “Le programme Today se joignant à la vision bizarre de la BBC selon laquelle une concurrence intense et souvent déloyale avec les exploitations agricoles britanniques de l’UE est bien mais le libre-échange avec le reste du monde sera préjudiciable.

“Ne voient-ils pas leur propre parti pris dans ces contradictions?”

Plusieurs personnes sur Twitter étaient d’accord avec le point de vue de M. Redwood et ont lancé une attaque furieuse contre la BBC.

Une personne a répondu: “Qu’attendrait-on d’autre de la BBC? Nous savons tous qu’ils sont pro-UE.

“Je ne comprends pas pourquoi on les appelle la British Broadcasting Company alors qu’ils sont totalement anti-britanniques.”

Plusieurs autres ont soutenu GB News – la chaîne d’information télévisée 24/7 dirigée par l’ancien vétéran politique de la BBC Andrew Neil – pour éviter les querelles d’impartialité qui ont esquivé le Beeb.

La semaine dernière, le député conservateur Sir John a accusé la BBC d’avoir «ignoré» et «rabaissé» l’Angleterre à la suite des retombées de l’enquête Lord Dyson.

Il a attaqué le radiodiffuseur pour sa “division en éventail” au Royaume-Uni et a affirmé que le radiodiffuseur était contre la “majorité pro-Brexit”.

Écrivant sur son blog, Sir John a déclaré: «La BBC est censée être une institution britannique.

“Cela devrait aider à créer un sentiment de culture commune et à partager une conversation démocratique pour les citoyens de notre Union qui le souhaitent. Au lieu de cela, ces dernières années, la BBC a attisé la division.

«Il a aidé les mouvements nationalistes en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord à se faire entendre davantage pour leurs protestations et leurs griefs.

«Il a représenté la soumission continue de notre pays au gouvernement de Bruxelles contre la majorité pro-Brexit.

“Il a rabaissé et ignoré l’Angleterre, peut-être dans le but de créer une réaction anglaise aux nationalismes ailleurs dans notre Union, comme le SNP et d’autres le souhaitent.”

Il a ajouté: “Le traitement de l’Angleterre par la BBC est une honte. C’est comme si notre pays n’existait pas.

«Nous avons droit en Angleterre à un régime régulier de commentaires sur les paroles et les actes du gouvernement SNP en Écosse.

“La BBC donne à l’Écosse ses propres informations écossaises puis confond le bulletin national avec les nouvelles anglaises parce qu’elle ne peut pas se résoudre à avoir une information anglaise à la hauteur de l’actualité écossaise.”

La BBC a publié de nouvelles directives à l’intention de son personnel sur l’utilisation des médias sociaux dans le but de forcer tout le personnel à maintenir l’impartialité.

L’année dernière, on a dit aux employés de ne pas «exprimer une opinion personnelle sur des questions de politique publique, de politique ou de sujets controversés».

L’annonce faisait suite à l’engagement du directeur général de la BBC, Tim Davie, d’imposer de nouvelles règles sur les réseaux sociaux.

Il a déclaré au personnel en septembre: «La BBC ne devrait pas provenir d’une plate-forme dont le point de vue est supposé.

“Il ne s’agit pas seulement de gauche et de droite, ce sont des personnes différentes.”